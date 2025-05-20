Grave accidente en San Carlos: un peatón fue atropellado por una moto y se encuentra grave

El hecho sucedió minutos antes de las 7.45. Se monta un fuerte operativo policial para trasladar el herido al Scaravelli.

Un grave accidente sucedió en la mañana de este martes, antes de las 07.45 en el distrito de Pareditas, donde una moto embistió a un peatón, según informaron las autoridades policiales.

Además, agregaron que debido a la gravedad del hecho, personal policial montó un operativo para trasladar al peatón hasta el hospital Scaravelli.

El conductor de la moto fue llevado al Tagarelli.

Ampliaremos.