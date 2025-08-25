Grave accidente en Tunuyán: un conductor alcoholizado chocó contra un acoplado

El hecho sucedió en Ruta 40 y la intersección con calle Riera.

En las primeras horas del día domingo, personal de Comisaría 15 de Tunuyán fue desplazado hasta Ruta 40 y la intersección con calle Riera, debido a un accidente, donde un auto había chocado contra un tráiler que era tirado por una camioneta.

Al llegar al sitio, se solicitó el Servicio Coordinado de Emergencias, debido a que la persona que manejaba el rodado menor había sufrido traumatismos de consideración. Fue trasladado al Scaravelli, donde se lo diagnosticó con traumatismos moderados y graves en zona facial.

Según el informe policial, el hombre, de 45 años, circulaba en un Ford Escort, por Ruta 40 de Norte a Sur y al llegar a la intersección con calle Riera, es cuando colisionó contra el tráiler que era tirado por una camioneta Chevrolet S-10.

Personal policial de la Subjefatura Vial del Valle de Uco, se hizo presente en el nosocomio y pidió un examen de sangre a la persona que había resultado herida y como resultado fue positivo para 1,22 gramos de alcohol en el torrente sanguíneo.