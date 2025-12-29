Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

El hecho ocurrió el sábado por la mañana.

Un hombre de 35 años, se encontraba junto a otro grupo de trabajadores realizando tareas en el interior de una finca, cuando sufrió un grave accidente laboral y fue trasladado al hospital Scaravelli, donde fue asistido y luego trasladado al hospital Italiano por el cuadro grave que presentaba.

Según la información aportada al medio, el hombre sufrió la amputación de uno de sus miembros superiores a causa del grave accidente y permanece internado en el mencionado nosocomio.

Según el reporte policial, indica que el hombre se encontraba operando un tractor y una máquina perforadora de tierra y en un momento dado, una prenda de ropa se enredó entre los hierros pesados, provocando la grave herida en uno de sus miembros superiores.

Ante esta situación, los propios compañeros de trabajo lo trasladaron de forma particular al hospital Scaravelli, donde recibió la primera atención y luego se lo trasladó al hospital Italiano. Fue diagnosticado con fractura expuesta y amputación con riesgo alto vascular.

Por este hecho, intervino personal de la Subcomisaría Cordón del Plata y la Oficina Fiscal, quien por parte del ayudante fiscal de turno ordenó el trabajo de la Policía Científica en el lugar del hecho.