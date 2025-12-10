Gripe H3N2, aumentan los casos en países centrales y se toman medidas similares a las de la pandemia

El aumento de los casos, comparado con años anteriores es preocupante. Los picos no se veían desde antes de la pandemia.

La propagación acelerada de la gripe en el hemisferio norte encendió alarmas globales debido al comportamiento atípico de la variante H3N2 subclado K, que adelantó la temporada entre tres y seis semanas y ya está generando un fuerte impacto en hospitales de Estados Unidos, Europa y Asia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), múltiples países registran tasas de positividad muy superiores a las esperadas para esta época del año, con picos que no se veían desde antes de la pandemia.

Las naciones más afectadas incluyen Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Japón, todas con curvas epidémicas en ascenso.

En España, por ejemplo, datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) reflejan una tasa de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, casi diez veces más que el mismo período de 2024. Alemania y el Reino Unido también reportan un fuerte aumento de contagios y ya reforzaron áreas hospitalarias para evitar un colapso del sistema.

En Estados Unidos, los CDC informan que el subclado K avanza rápidamente como variante dominante y que la ola gripal podría extenderse hasta la primavera. La circulación simultánea del virus respiratorio sincitial (VRS) y del SARS-CoV-2 agrava la saturación de las guardias y complica la identificación temprana de casos.

Una variante más transmisible

El subclado K de H3N2 presenta mutaciones que favorecen la evasión parcial de la inmunidad natural y de la protección generada por las vacunas de temporada. Según el virólogo Andrew Pekosz, de la Universidad Johns Hopkins, estas alteraciones incrementan la capacidad de transmisión del virus, sobre todo en espacios cerrados y con baja ventilación.

Los grupos con mayor incidencia son niños menores de cinco años y adultos mayores, con brotes frecuentes en guarderías, escuelas y residencias de larga estadía. Los síntomas predominantes son fiebre alta, dolor muscular, tos seca, fatiga y malestar general, un cuadro que suele confundirse con COVID-19 u otras infecciones respiratorias.

Aunque no hay evidencia de que esta variante cause cuadros más graves, las autoridades sanitarias advierten que su rápida expansión dispara el riesgo de complicaciones y presiona al límite a los sistemas de salud.

En numerosos países del hemisferio norte, la combinación de gripe, otros virus respiratorios y el período de vacaciones del personal sanitario crea un escenario crítico. Alemania, España, Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos habilitaron protocolos especiales para reforzar personal, ampliar áreas de internación, establecer zonas de aislamiento y reimplantar el uso de mascarillas en centros de salud.

Japón y el Reino Unido recomiendan mantenerse aislado ante síntomas y usar tapabocas en hospitales. Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) alertó que la demanda asistencial podría afectar la atención de patologías no respiratorias si la presión continúa en aumento.

A pesar de que la eficacia de la vacuna podría ser menor frente al subclado K, los expertos coinciden en que la inmunización sigue siendo esencial para reducir internaciones y evitar complicaciones graves.

La recomendación se dirige especialmente a mayores de 60 años, personas con comorbilidades, embarazadas, personal sanitario y niños vulnerables.

Las medidas sugeridas por los organismos internacionales incluyen:

Vacunarse si se pertenece a grupos de riesgo.

Usar mascarilla en espacios cerrados y concurridos.

Ventilar ambientes y mantener una correcta higiene de manos.

Evitar el contacto con personas vulnerables en caso de síntomas.

No automedicarse y consultar al médico ante fiebre persistente o dificultad respiratoria.

“El virus evoluciona constantemente, pero incluso con variaciones, la vacuna puede prevenir hospitalizaciones y muertes”, indicó Marc-Alain Widdowson, jefe de la Unidad de Amenazas Pandémicas de la OMS en Europa.

La expansión temprana y acelerada de la variante H3N2 subclado K anticipa un invierno exigente para los sistemas de salud de todo el mundo. Con hospitales saturados y múltiples virus circulando al mismo tiempo, las autoridades sanitarias reiteran un mensaje clave: vacunarse, reforzar cuidados y proteger a los grupos de mayor riesgo.

