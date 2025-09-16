Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Al ser detectados por efectivos de Guardaparques, los religiosos admitieron su culpa y se comprometieron a reparar el daño.

Efectivos de Guardaparques descubrieron a integrantes de la congregación del Verbo Encarnado dañando distintas zonas de la Reserva Natural El Manzano Histórico.

Los religiosos admitieron lo ocurrido, asumieron la responsabilidad y dijeron que la idea era demarcar senderos en la reserva privada Portillo de Piuquenes, en Los Chacayes, Tunuyán.

El procedimiento se realizó este lunes a última hora de la tarde, a partir de una denuncia anónima que obligó a la intervención de inspectores de la Dirección de Recursos Naturales Renovables.

Según las primeras informaciones, los miembros de esta orden, creada en 1984 y con sede en San Rafael, estaban delimitando la zona donde realizarían un seminario en las próximas semanas.

Al detectar la situación irregular, personal de Guardaparques encontró a integrantes del grupo pintando con aerosol piedras y postes en uno de los principales atractivos turísticos del Valle de Uco, que además es zona protegida.

Según se indicó, integrantes de la congregación tienen previsto marcar el sendero que conduce al Salto de los Piuquenes el próximo 20 de noviembre. El representante religioso expresó su arrepentimiento y se comprometió a limpiar las rocas a la brevedad.

