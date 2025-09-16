Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Al ser detectados por efectivos de Guardaparques, los religiosos admitieron su culpa y se comprometieron a reparar el daño.
Efectivos de Guardaparques descubrieron a integrantes de la congregación del Verbo Encarnado dañando distintas zonas de la Reserva Natural El Manzano Histórico.
Los religiosos admitieron lo ocurrido, asumieron la responsabilidad y dijeron que la idea era demarcar senderos en la reserva privada Portillo de Piuquenes, en Los Chacayes, Tunuyán.
El procedimiento se realizó este lunes a última hora de la tarde, a partir de una denuncia anónima que obligó a la intervención de inspectores de la Dirección de Recursos Naturales Renovables.
Según las primeras informaciones, los miembros de esta orden, creada en 1984 y con sede en San Rafael, estaban delimitando la zona donde realizarían un seminario en las próximas semanas.
Al detectar la situación irregular, personal de Guardaparques encontró a integrantes del grupo pintando con aerosol piedras y postes en uno de los principales atractivos turísticos del Valle de Uco, que además es zona protegida.
Según se indicó, integrantes de la congregación tienen previsto marcar el sendero que conduce al Salto de los Piuquenes el próximo 20 de noviembre. El representante religioso expresó su arrepentimiento y se comprometió a limpiar las rocas a la brevedad.
Fuente: El Sol Diario
11 respuestas
Totalmente así es ley pareja para toda persona que no razone que está asiendo algo indebido es penosa la actitud de estás personas ma siendo de un centro religioso la verdad que como san Rafaelino me dan pena sus actitudes
Se les debe imponer una multa,como se hizo con los turistas de BsAs,la ley debe ser para todos los que cometen delitos ,no por ser mendocinos dejarán de tener castigo,yo espero que den a conocer la multa que se le aplicó a estos infractores,y que se haga público en redes sociales,para que evitemos nuevos delitos de este tipo
Escrache y multa para todos los que hacen daño, al final ellos le pueden pedir a dios que los ayude a pagar jajajjajaja
Con la misma vara que a los turistas. Y también en porcentaje de daño.
Ojalá que las autoridades actúen igual que con la pareja en potrerillos , o si no será evidente que una sotana da privilegios
Espero los metan en cana y les hagan pagar multas ejemplificadoras Vergonzoso. Un ascoooo. Una orden que hasta fue prohibida por el Papá en su momento. Investiguen. De paso 200 azotes …total a ellos les encanta
Es increíble el sionismo de la gente tienen la plaza principal de Mendoza un desastre llena de vendedores. Gente que se orinan en plena plaza en la noche no se puede andar por la falta de luz y para no ser menos el inútil del INTENDENTE puso un escudo espantoso
Deben ser sancionados al igual que sancionaron a los turistas con multa y obligación de enmendar el daño causado. Ley pareja!! Es una falta total de conciencia y de respeto no solo con la ley sino contra la propia naturaleza. Es vandalismo.
Y, pregunto, si el echo está consumado, porque no se mide a todos con la misma vara, a los turistas se les coloca una multa, y a los mendocinos , que conocen , no,
Ley pareja no es rigurosa,ellos sabían lo q estaban haciendo!! Multa como a los turistas,xq si o así cualquiera vandaliza,si total la justicia de Mza es selectiva… vergonzoso!!
Vergonzoso lo de esta gente, se habló mucho cuando los turistas también vandalizaron, y la justicia les hizo pagar por la falta, está gente que son de acá deben ser severamente amonestado, basta de todo los vándalos, la ciudad ya da pena con las pintadas y nadie hace nada