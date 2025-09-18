Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 18, 2025

Gustavo Aguilera: “Tupungato prioriza obras de agua potable y por eso tendrá una estudiantina muy austera”

“Tupungato viene una realidad distinta a Tunuyán y San Carlos”, aseguró en conferencia de prensa el propio jefe comunal.

Tras el anuncio y la posterior firma de convenio entre los intendentes de los tres departamentos del Valle de Uco, donde se entregaron entradas totalmente bonificadas para que los egresados de las escuelas secundarias ingresen gratis a los recitales de Valentino Merlo en San Carlos y La T y M, en Tunuyán, el próximo sábado y domingo respectivamente, el intendente Gustavo Aguilera, explicó por qué Tupungato, no tendrá una estudiantina con características similares a la de sus pares.

“Para realizar un espectáculo a la altura de Tunuyán y San Carlos, tenemos que disponer de un monto económico muy grande y la realidad es que Tupungato tiene serios problemas puntualmente en el sistema de agua potable y prefiero priorizar esas obras”, detalló el propio Aguilera.

Además, agregó: “con todo mi equipo de trabajo hemos puesto como primera necesidad esas obras que van a significar una mejora total para los vecinos de Tupungato”.

“Por tal motivo, este año la estudiantina de Tupungato será austera, finalizará luego de la tradicional farándula estudiantil con recital de la banda La Skandaloza Tripulación en la explanada municipal”.

“Pese a nuestra realidad, le agradezco a Tunuyán y San Carlos, por incluirnos a nosotros en este convenio de entrega de entradas para que los egresados de Tupungato, también formen parte de los recitales que tendremos el fin de semana”, concluyó Aguilera.

