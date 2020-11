Gustavo Soto distinguió a 5 alumnos tupungatinos que participaron en la Olimpiada Argentina de Física

by | Nov 30, 2020

El grupo alcanzó destacados resultados en el concurso que convocó a 124 estudiantes de todo el país.

Entre los meses de septiembre y octubre se desarrolló la 6° edición de los Juegos de la Olimpíada Argentina de Física (OAF), organizados por la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba (FAMAF).

Este concurso contó con la participación de 124 alumnos de distintas localidades de todo el país, entre los cuales se encontraban 5 alumnos de escuelas secundarias de Tupungato quienes alcanzaron destacados resultados.

Organizados dentro de lo que ellos denominan el “Club de Física” y mentados por el joven y apasionado profesor de Física, Luis Salinas, desde hace aproximadamente 1 año y medio este grupo comparte y disfruta de la física como auténticos intelectuales.

“El 23 de septiembre de este año, los chicos rindieron para las Olimpiadas de Física organizadas por la FAMAF, un examen de modalidad de juegos que se rindió online y ellos se estuvieron preparando meses antes para llegar de la mejor forma posible para rendir este examen online muy difícil, sobre todo no alcanzan los aprendizajes específicos de lo que está en las planificaciones de las escuelas en cuanto a física, ellos tienen que prepararse aparte y la verdad todo un orgullo porque han obtenido excelentes calificaciones, no me sorprende porque yo sé que ellos son muy inteligentes, muy capaces pero la verdad todo un orgullo” contó el profe Luis.

Para la fecha mencionada los 5 alumnos locales rindieron una prueba clasificatoria, en la que en forma individual y online debieron resolver 20 preguntas del mismo tenor que las de la prueba final, en un lapso de una hora. Ese día, una vez concluido el examen, se dio a conocer la calificación obtenida con los siguientes resultados:

-Sabrina Marlene Rivas (Esc. Domingo F. Sarmiento): 5,5 pts.; 11 problemas resueltos.

-Guillermina Anahí Moya Rubio (Colegio Compañía de María) 5,5 pts.; 11 problemas resueltos.

-Facundo Martín Ramos (Esc. República Italiana): 8 pts.; 16 problemas resueltos.

-Lucas Santiago Velarde Luna (Esc. República Italiana) 8,5 pts.; 17 problemas resueltos.

-Bruno Gaspar Romero Barrera (Esc. República Italiana) 8,5 pts.; 17 problemas resueltos.

Luego el día 1 de octubre la OAF da a conocer en su página oficial los resultados oficiales de todo el país y establece un orden de mérito por provincia.

En Mendoza los resultados exponen a dos tupungatinos, quienes obtuvieron el puntaje más alto: Bruno Gaspar Romero Barrera y Lucas Santiago Velarde Luna cada uno con un puntaje de 8,5 puntos; gracias a ese puntaje alcanzado por los dos jóvenes, Mendoza se posicionó con el mejor promedio a nivel nacional.

Ante igualdad de puntos entre Romero Barrera y Velarde Luna, se sorteó un lugar que resultó para Romero Barrera, quien participó de la instancia Nacional de la Olimpiada (que se llevó a cabo del 19 al 23 de octubre) en la que Bruno obtuvo el 8° lugar en el orden de mérito.

En cuanto a la experiencia, Bruno expresó: “Como le comentaba al señor intendente, no es, por ejemplo, ir como con lo que uno hace en gimnasia de la escuela a Buenos Aires a participar de atletismo, fútbol, uno tiene que poner de su parte, dedicarle tiempo”.

Por todo ello, ante el esfuerzo, dedicación y ánimos de desafiarse, el intendente Gustavo Soto -en representación de todos los tupungatinos- distinguió a estos 5 jóvenes que demuestran que hay más puertas por abrir por fuera de lo institucional, valorizando que para este concurso los alumnos deben prepararse profundamente y de manera extracurricular para poder participar.

“La verdad fantástico este tipo de actividades, es muy bueno visibilizarlas y también reconocer el esfuerzo que han tenido estos chicos, y que vienen teniendo ya algunos desde hace años en conjunto con el profesor de física Luis Salinas, que trabaja en varias instituciones del Departamento” expresó el Director de Educación, Adrián Castro y destacó: “Como comentaba el docente y como también lo hacían los chicos son tres horas donde se reúnen los chicos y participan de distintas actividades pedagógicas fuera de la currícula y eso también lo hace enriquecedor porque lo hacen de manera voluntaria, donde el trabajo es más descontracturado, donde los chicos pueden aprender y compartir experiencias y esto les ha servido no solamente para el trabajo en el aula, sino también para poder participar en estas instancias”.

Por su parte, desde el Club de Física expresaron su cariño y agradecimiento al profe Luis e incentivan a otros jóvenes a acercarse a estos grupos que aseguran que son importantes para el desarrollo de capacidades, pero además porque el aprendizaje colectivo es un espacio para disfrutar y compartir en un contexto diferente.