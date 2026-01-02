H3N2 llegó a Mendoza: se confirmó en la provincia el primer caso de esta gripe

Los síntomas de esta enfermedad no difieren de una gripe común.

Las autoridades sanitarias de Mendoza confirmaron el primer caso de gripe A H3N2 en la provincia. Según se informó, el paciente arribó a Mendoza, proveniente de España, donde esta cepa del virus de la influenza circula con fuerza debido al invierno europeo. A las 48 horas de su llegada, comenzó con fiebre alta y dificultad respiratoria, por lo que acudió a la guardia del Hospital Central y luego fue derivado al hospital Ramón Carrillo, en Las Heras, donde permanece internado, bajo estrictos controles médicos.

El diagnóstico fue confirmado tras el análisis de una muestra enviada al Instituto Malbrán, el organismo nacional de referencia en diagnóstico y vigilancia de enfermedades infecciosas. De acuerdo a fuentes sanitarias, el paciente cursa una gripe H3N2, y se aguarda la confirmación definitiva sobre si corresponde al subclado K, una variante asociada a mayor contagiosidad, aunque no necesariamente a cuadros más graves.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que la variante K de H3N2 presenta un cambio genético del virus, lo que puede facilitar su transmisión, especialmente en adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes, embarazadas y niños pequeños.

Los especialistas indicaron que los síntomas de la gripe H3N2 no difieren de los de una gripe común: fiebre elevada, dolores musculares y articulares, cansancio extremo, dolor de cabeza y compromiso respiratorio. En pacientes de riesgo, el cuadro puede evolucionar hacia una neumonía, como ocurrió en este caso.

Por la procedencia del paciente y el contexto epidemiológico, los médicos decidieron realizar un hisopado, que permitió identificar el tipo de virus. Actualmente, el hombre se encuentra aislado, internado en cuidados intensivos, con seguimiento permanente.

Desde el sistema de salud provincial llevaron tranquilidad a la población al remarcar que se trata de un caso aislado y que no hay evidencia de circulación comunitaria de H3N2 en Mendoza. La familia del paciente, con la que tuvo contacto previo a la internación, no presentó síntomas y no fue necesario activar un protocolo especial de aislamiento.

No obstante, las autoridades insistieron en la importancia de no subestimar los cuadros gripales, especialmente en personas mayores de 65 años y en quienes tengan enfermedades de base, y recomendaron consultar rápidamente ante fiebre persistente o dificultades para respirar.

Fuente: Canal 9