Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 22, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 22, 2025

logo el cuco digital

Hablamos de bulling con sinceridad, y con el corazón en la mano: las Reinas de San Carlos también lo sufrieron

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Hubo reflexión, y hasta lágrimas. Si te lo perdiste, miralo tranqui. Fue un programón.

Este viernes, LO QUE FALTABA por EL CUCO TEVÉ fue un programa sin desperdicio. La producción se armó en torno a dos ejes principales: primeramente, abordar las problemáticas de los jóvenes y niños. A partir del tristísimo hecho, en la cual un adolescente se quitó la vida, y con el acompañamiento de un profesor, hablamos sobre la salud mental, los vínculos, y el acoso escolar o bulling.

Luego, el programa estaba dedicado a la visita de las Reinas de San Carlos, para compartir experiencias, risas, y proyectos.

La realidad superó a las expectativas. La charla con el profesional de la Educación fue develadora y un gran comienzo para seguir HABLANDO. Y el espacio con las jóvenes que representan a San Carlos nos dejó a todos sorprendidos por la lucidez y madurez de estas chicas, quienes además, se metieron en el tema del bulling, con absoluta sinceridad y con el corazón en la mano. Todas coincidieron en haber sufrido bulling en las escuelas, pero además, fue Virginia, la Reina departamental de la Vendimia, quien entre lágrimas, contó cuánto sufrimiento le ha causado el bulling sufrido a través de las redes sociales, a partir de su elección.

Si no lo viste, miralo. Vale la pena.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Suspenden las clases por la muerte de un alumno en una escuela secundaria de La Consulta

Tragedia en Tupungato: dos jóvenes murieron esta madrugada en un accidente de tránsito

Lo golpearon salvajemente y está en estado crítico: ocurrió a la salida de un boliche en Tunuyán

Tomás y Estefanía recibirán  sepultura esta tarde y los familiares piden colaboración para cubrir los gastos del sepelio 

Dos detenidos, imputados por homicidio simple, por la feroz golpiza que dejó a un hombre en terapia intensiva

Personal de Comisaría 15 le salvó la vida a una mujer que intentaba quitarse la vida en Tunuyán

VIRGINIA MILAGROS GOMEZ CORONEL es la nueva REINA DE LA VENDIMIA DE SAN CARLOS

Esta es la identidad de los jóvenes que sufrieron un accidente fatal en Tupungato

El hombre que fue golpeado a la salida de un boliche en Tunuyán evoluciona favorablemente

El empresario Juan Roth evoluciona favorablemente tras su accidente: “se encuentra con muy buen ánimo”

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO