Hablamos de bulling con sinceridad, y con el corazón en la mano: las Reinas de San Carlos también lo sufrieron

Hubo reflexión, y hasta lágrimas. Si te lo perdiste, miralo tranqui. Fue un programón.

Este viernes, LO QUE FALTABA por EL CUCO TEVÉ fue un programa sin desperdicio. La producción se armó en torno a dos ejes principales: primeramente, abordar las problemáticas de los jóvenes y niños. A partir del tristísimo hecho, en la cual un adolescente se quitó la vida, y con el acompañamiento de un profesor, hablamos sobre la salud mental, los vínculos, y el acoso escolar o bulling.

Luego, el programa estaba dedicado a la visita de las Reinas de San Carlos, para compartir experiencias, risas, y proyectos.

La realidad superó a las expectativas. La charla con el profesional de la Educación fue develadora y un gran comienzo para seguir HABLANDO. Y el espacio con las jóvenes que representan a San Carlos nos dejó a todos sorprendidos por la lucidez y madurez de estas chicas, quienes además, se metieron en el tema del bulling, con absoluta sinceridad y con el corazón en la mano. Todas coincidieron en haber sufrido bulling en las escuelas, pero además, fue Virginia, la Reina departamental de la Vendimia, quien entre lágrimas, contó cuánto sufrimiento le ha causado el bulling sufrido a través de las redes sociales, a partir de su elección.

