Habló el dueño del caballo que ganó el Vendimia, luego de la detención del jockey por narcotráfico

“La relación que tengo es la que tengo como con cualquier otro empleado, él es jockey en el Hipódromo, y nosotros lo contratamos para que corra”, expresó en comunicación con El Cuco Digital.

Luego de la detención del Cristian López, por una causa ligada al narcotráfico, Diego López, propietario de la caballeriza Don Cristóbal y dueño del caballo Code Breaker, que ganó el último Clásico Vendimia, habló sobre la situación con El Cuco Digital.

“Por supuesto que estamos al tanto de lo que sucedió, y lo que voy a decir primeramente es que la relación que tengo es como la de cualquier empleador con sus empleados. Él es jockey en el hipódromo y nosotros lo contratamos para que corra nuestros caballos”, explicó Diego López.

“El domingo luego de la victoria, hable con él le agradecí por lo hecho y me vine para Tupungato, porque el lunes tenía que trabajar, les dejé todo listo para que se coman un asado todo el equipo de trabajo, incluso hasta el lunes mantuve contacto con el cuidador, entrenador del caballo y él estaba en el Hipódromo normalmente como siempre”.

Además, agregó: “nuestra caballeriza es una de las más importantes que tenemos en la provincia, hay cerca de 20 caballos acá en el hipódromo y también en Buenos Aires, nosotros contratamos para cada carrera a varios jockey, en el caso de Cristian (el detenido), él conoce hace mucho al caballo Code Breaker y por eso se lo contrató para que corra Clásico”.

“La relación es así y nada más, puertas adentro del Hipódromo es un gran profesional no solo con nosotros sino con los demás donde también ha sido contratado para disputar carreras, puertas afuera del mundo del turf no sé cómo es su vida ni la de los otros corredores que tenemos y que contratamos para que monten”, señaló.

Seguidamente declaró: “Lamentablemente, esto pasó y la verdad es que es muy feo y duelen todos los comentarios, meten a toda la familia adentro y nada que ver, no tenemos ninguna relación, solo la de contratarlo para que dispute carreras”.

“Salieron a decir incluso que hasta el caballo está involucrado y puedo asegurar que yo soy una de las personas que más cuida a estos ejemplares, evito al máximo la colocación de remedios y de someterlo a cualquier tratamiento, el caballo es lo más sano que vas a encontrar y así con todos los que tengo”, aseguró López.

“Esperemos que esto no siga manchando y ensuciando al turf de Mendoza, que no está en un buen momento y estas cosas no hacen más que perjudicar al deporte y a todas las personas que viven de esto, desafortunadamente paso con nosotros como puede pasar con cualquier otro trabajador del rubro, pero por eso no se debe meter a toda la familia dentro de la misma bolsa, este jockey es empleado y se lo contrata como a cualquier otro para que corra nuestros caballos”, finalizó Diego López, propietario de la caballeriza Don Cristóbal y del caballo Code Breaker.