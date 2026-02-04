Facebook X-twitter Youtube Instagram

Habló la fiscal que investiga la muerte de la anciana: “La víctima estaba muy lastimada y estamos investigando las causas”

Por el momento la causa avanza con testimonios de las últimas personas que la vieron con vida.

La fiscal que tiene el caso que investiga la causa de muerte de Graciela Monla, de 81 años, en Colonia Las Rosas, está en plena etapa investigativa para intentar determinar qué fue lo que paso con la anciana.

Graciela Monla, falleció el pasado viernes en horas del mediodía en el Instituto Médico de Tunuyán, luego de ingresar en un delicado estado de salud, tras ser encontrada en su vivienda de Ruta 92 frente a calle Sarmiento.

La fiscal de la causa dijo a El Cuco Digital, que : “En estos momentos nos encontramos en plena investigación, estamos tomando testimonios a todas las personas que estuvieron en contacto con la víctima antes de su deceso”.

“Esta mujer vivía en un estado de extrema precariedad, sola y no tiene familiares, por eso estamos trabajando y tomando las declaraciones a todos los que estuvieron junto a ella incluso cuando estuvo internada”.

“También hemos citado al médico forense que realizó los estudios al cuerpo de la víctima para que nos de su declaración y sumarla al expediente, que estamos llevando adelante desde que comenzó”, aseguró la fiscal.

“La mujer estaba muy lastimada y estamos investigando esas causas, no hemos descartado la posibilidad de que fuese víctima de una agresión sexual”, finalizó la fiscal que lleva adelante la causa.

