Habló la proveedora que vendió la carne al municipio de San Carlos luego de la denuncia por 1kg de asado a $13 mil

La comerciante salió a aclarar la situación y manifestó que el error fue utilizado con fines políticos.

En el mes de julio, El Frente Cambia Mendoza presentó una denuncia por presuntas irregularidades en compras realizadas por la Municipalidad de San Carlos. El bloque cuestionó la compra de asado, que se vendió a $13 mil por kilo, entre otras anomalías.

Tras la polémica la propia dueña de la carnicería donde se realizó la compra salió a aclarar la situación. De esta manera, afirmó que fue un error de ella y que inmediatamente devolvió el dinero.

En ese momento el kilo costaba $1350 y el Municipio adquirió 10 kilos, pero lo que se facturaron fueron $135.000, por lo que la comerciante, cuando dio cuenta de la equivocación devolvió los $121.000 que había cobrado de más.

“Fue un error mío y yo creo que esto está siendo utilizado de otra forma para mostrar algo que no existe. No existe ningún robo, nadie se quedó con la plata de nadie. Yo trabajo todo el día, llego a la noche a mi casa a hacer remito, a facturar, voy y vengo, se me pasó, pero nadie se quedó con el dinero de nadie. En ningún otro expediente mío van a encontrar un error y esta gente está usando esto por las elecciones”, explicó la comerciante en diálogo con El Cuco Digital.

“Lo que corresponde al Municipio está en el Municipio y lo que correspondió entregar fue entregado”, remarcó la mujer.