septiembre 24, 2025

septiembre 24, 2025

Hacían picadas en moto, fueron demorados por la policía y se descubrió que el rodado estaba adulterado

El hecho ocurrió en Tupungato, entre boulevard Correa y calle Las Heras, cerca de las 20 horas, cuando personal policial fue advertido de que se estaban llevando adelante picadas en la zona.

La Unidad Especial de Patrullaje se desplazó a pedido del Ceo Valle de Uco, debido a que en la zona se realizaban picadas. Al llegar al lugar se observa a tres varones adultos en moto, por lo que se procede a solicitar la documentación de los rodados. Al observar en detalle, la policía descubre que el número de cuadro y el motor se encontraban limados. Quien conducía la motocicleta en cuestión, no poseía ninguna documentación, como tampoco elementos de seguridad, por lo que se procede a la aprensión del sujeto y el secuestro de la moto.

En el hecho intervino la Comisaria 20 y personal de automotores, quedando el rodado marca Brava, modelo Altino de 150CC, en la dependencia.

La caratula de la causa es encubrimiento.

