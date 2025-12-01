Hasta el viernes 12 de diciembre continúa abierta la convocatoria de candidatas a Reina del Adulto Mayor 2025 

Esta iniciativa es una celebración a todas las personas mayores que con su espíritu y energía siguen demostrando una participación social activa en todas las propuestas que se desarrollan en el departamento y las que promueve la Municipalidad para este segmento etario.

El Área del Adulto Mayor de Tupungato invita a aquellas tupungatinas de 60 años o más que quieran ser candidatas departamentales a Reina del Adulto Mayor 2025/2026 a inscribirse en la división ubicada en el Anexo Municipal (Beltrán 43). Las postulantes deberán cumplir el requisito de edad y residir en Tupungato, en un período que no sea inferior a dos años.

Son invitadas a esta convocatoria todas las mujeres que quieran portar los atributos del departamento en nombre de los adultos mayores, representando a su barrio, grupo deportivo o artístico o centros de jubilarse.

Inscripciones

Las candidatas tienen tiempo de anotarse hasta el viernes 12 de diciembre, en la oficina de Adulto Mayor, con atención de lunes a viernes de 8 a 14h. La documentación solicitada es DNI original y fotocopia para acreditar su edad y domicilio.