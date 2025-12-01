Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 1, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 1, 2025

logo el cuco digital

Hasta el viernes 12 de diciembre continúa abierta la convocatoria de candidatas a Reina del Adulto Mayor 2025 

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Esta iniciativa es una celebración a todas las personas mayores que con su espíritu y energía siguen demostrando una participación social activa en todas las propuestas que se desarrollan en el departamento y las que promueve la Municipalidad para este segmento etario.

El Área del Adulto Mayor de Tupungato invita a aquellas tupungatinas de 60 años o más que quieran ser candidatas departamentales a Reina del Adulto Mayor 2025/2026 a inscribirse en la división ubicada en el Anexo Municipal (Beltrán 43). Las postulantes deberán cumplir el requisito de edad y residir en Tupungato, en un período que no sea inferior a dos años. 

Son invitadas a esta convocatoria todas las mujeres que quieran portar los atributos del departamento en nombre de los adultos mayores, representando a su barrio, grupo deportivo o artístico o centros de jubilarse.

Inscripciones 

Las candidatas tienen tiempo de anotarse hasta el viernes 12 de diciembre, en la oficina de Adulto Mayor, con atención de lunes a viernes de 8 a 14h. La documentación solicitada es DNI original y fotocopia para acreditar su edad y domicilio.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Los jóvenes que se accidentaron en moto hace unos días sufren heridas múltiples y de consideración

Ángela Roca lucha contra una dura enfermedad y necesita dadores de sangre

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO