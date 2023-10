Heladas de hasta -3.5° en Valle de Uco: “Los que no prendieron tienen que haber tenido algún daño”

Así lo informó el ingeniero de Contingencias Climáticas en la región, Gabriel Rizzato. Las mínimas.

Tal y como había advertido el pronóstico, en la madrugada y mañana de este jueves se registraron heladas en el Valle de Uco, con mínimas que llegaron hasta lo -3.5 grados en algunas zonas.

Frente a la alerta, muchos productores de frutales, principalmente, llevaron a cabo la defensa correspondiente, que consiste en encender quemadores en las fincas para prevenir que las temperaturas bajo cero afecten los cultivos. Sin embargo, quienes no pudieron realizar dicha defensa, probablemente hayan sufrido daños.

Tunuyán – Foto El Cuco Digital

“Las temperaturas mínimas han estado muy al limite de la sensibilidad del estado fenológico en que se encuentran muchas especies; los que han prendido calculo yo que no han tenido daños, los que no han podido prender tienen que haber tenido algún daño; la evaluación se va a hacer después de los cinco o diez días, y calculo que puede haber un daño de entre un 10 y 20 por ciento. Pero hay que ver mas adelante como ha sido, no en todos los lugares ha sido igual. Esperemos que no haya sido tan grave” comentó a El Cuco Digital el ingeniero agrónomo de la Dirección de Contingencias Climáticas en la región, Gabriel Rizzato.

La Consulta, San Carlos – Foto El Cuco Digital

Consultado sobre si hay cultivos más sensibles que otros en esta época a las heladas tardías, el profesional dijo: “En vid en general sí está todo más sensible porque está en brotación, pero lo que es en general los cultivos creo que es la época de mayor sensibilidad; en frutales es el cuaje que tiene prácticamente la misma sensibilidad que la brotación de vid, como en la mayoría de los duraznos y ciruelas, y empezó con cuaje en pera y plena floración de manzano”.

“Si yo tuviera que hablar de cuidado, es en general todo; estamos en una situación muy critica para el cultivo; debajo de 1 grado y medio bajo cero ya se empieza a ver algún tipo de daño por el frío” sentenció Rizzato.

Mínimas en Valle de Uco del 12 de octubre: datos brindados por Gabriel Rizzato

El Peral: -0,2°C

Dubois: -0,2°C

Agua Amarga: 0°C

Tunuyán: -3,4°C

Vista Flores: -2°C

La Consulta: -0,7°C

Tres Esquinas: -3,5°C

El Cepillo: -1,8°C