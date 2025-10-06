Facebook X-twitter Youtube Instagram

Heladas en Valle de Uco: en fotos y videos cómo se defendió la producción prendiendo quemadores

Esta práctica busca mitigar el impacto de las heladas sobre cultivos sensibles como la vid y frutales de carozo.

Este lunes 6 de octubre, Valle de Uco amaneció bajo condiciones de helada tras la alerta emitida por el organismo provincial Contingencias Climáticas durante la jornada de ayer. La advertencia, dirigida especialmente a zonas productivas, anticipaba temperaturas bajo cero en la madrugada, lo que llevó a numerosos productores a encender quemadores como medida preventiva ante posibles daños en los cultivos.

Las mínimas registradas confirman el descenso térmico en distintos puntos de Mendoza:

  • Tunuyán: –2.5 °C
  • Vista Flores: –2.2 °C
  • La Consulta: –0.6 °C
  • El Cepillo: –1.1 °C
  • El Peral: 0.0 °C
  • Agua Amarga: 0.5 °C
  • Lambare: 0.2 °C
  • Los Campamentos: 0.4 °C
  • Porteñas: 1.0 °C
  • Junín: 2.0 °C
  • Medrano: 4.0 °C
  • Santa Rosa: –1.0 °C
  • Gral. Alvear: entre –1.1 °C y –2.2 °C
  • San Rafael: entre –1.0 °C y –2.4 °C

La activación de quemadores fue generalizada en las zonas más afectadas, especialmente en Tunuyán, Vista Flores y El Cepillo, donde las temperaturas descendieron por debajo de los –2 °C.

Mirá aquí las mínimas registradas en la región:

FOTOS Y VIDEOS

