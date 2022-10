Heladas, granizo y lluvias: ingeniero explica cómo perjudica o beneficia el tiempo en los cultivos de la región

Gabriel Rizzato, brindó información debido a la inestabilidad climática de los últimos días.

La semana pasada se registraron varios días heladas en el Valle de Uco y este lunes y martes, cayó en algunos sectores granizo y también, llovió intensamente. Por lo que muchas personas se preguntan si este tiempo afecta a los cultivos del Valle de Uco.

Ante la duda, El Cuco Digital, consultó a Gabriel Rizzatto, ingeniero de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de la provincia , quien indicó que “el granizo siempre es dañino pero en esta ocasión fue pequeño y no cayó grandes cantidades lo cual no ha ocasionado daño. Si hubiera sido más grande sí, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos frutales que están creciendo. En la viña están saliendo los brotes y cualquier golpe los quebraría por que están frágiles. Pero bueno, afortunadamente, los granizos que cayeron el lunes no fueron grandes como para producir daños”.

“En cuanto, el tema de la lluvia, en estos momentos es beneficioso ya que estamos en una etapa que tenemos mucha sequía. Por lo que esta lluvia ayuda mucho a las plantas y sobre todo que está entrando un frente frío, y la humedad permite amortiguar el descenso brusco de temperatura”, agregó Rizzatto.

Finalmente, por los daño de las heladas, Rizzatto detalló que “principalmente se están observando daños en los viñedos ya que se encuentran en una etapa de fenología de brotación. Por lo que hay brotes quemados. Lo que sí, no se puede estimar un daño en la producción por que sabemos que muchas variedades vuelven a brotar sobre otras yemas. También, se observa que aunque a simple vista no se vea el daño, luego tiene una merma en el rendimiento. Por lo que ante la presencia de este fenómeno los productores comienzan a realizar defensas activas y pasivas”.