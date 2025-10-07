Heladas tardías: volvió a helar en Valle de Uco y desde el Gobierno informaron que evalúan los daños en la producción

La mínima registrada hoy fue de 2,2 grados bajo cero en el departamento de Tunuyán.

Durante la madrugada de este martes, nuevamente se registraron heladas en zonas productivas del Valle de Uco y productores defendieron la producción con defensas activas. Según los datos sacados de Contingencias Climáticas, la zona de Tunuyán Centro, registró una temperatura mínima de 2,2 grados bajo cero, siendo la más baja de la región.

Luego se ubicaron, La Consulta, con 1,5 grados bajo cero, Casas Viejas, con 1,3 grados bajo cero, El Cepillo, con 1 grado bajo cero y Vista Flores, que alcanzó una temperatura de 0,8 grados bajo cero.

Debido a esta situación climática, desde el Gobierno provincial, el Ministerio de Producción informó que se inició un proceso de evaluación tras las heladas tardías registradas ayer lunes y la madrugada de hoy en las distintas zonas productivas de la provincia.

Según detallaron, estas heladas registradas pueden producir daños en almendros, ciruelos, duraznos, cerezos y damasco, que ya cuentan con el fruto cuajado y que es sensible para estas temperaturas.

Respecto a la vid, olivos, nogales y pistacho, aseguraron que todavía no están en un proceso avanzado de floración, por lo que son más resistentes a estas temperaturas. Pese a eso, no descartan que existan posibles daños.

Por último, informaron que debido a estas heladas registradas, en los próximos días se podrá saber la magnitud del daño causado en los oasis más afectados. Desde la Dirección de Contingencias, se pidió a cada productor hacer un análisis de la situación de cada uno para luego presentar la documentación por el seguro agrícola.