octubre 31, 2025

logo el cuco digital
octubre 31, 2025

logo el cuco digital

Heló en zonas del Valle de Uco este miércoles: continúan las alertas por heladas tardías

Foto tomada este jueves por la mañana en San Carlos - El Cuco Digital
Una temperatura se considera helada cuando desciende a 0 °C o menos, ya que en ese punto el agua se congela y puede formarse escarcha sobre las superficies, incluyendo hojas, flores y frutos.

Durante la madrugada de este miércoles, se registraron temperaturas bajo cero en varios sectores del Valle de Uco, provocando heladas que generan gran preocupación entre los productores de la región, especialmente por el impacto en cultivos en etapas de floración y brotación.

En la madrugada, se reportaron las siguientes temperaturas :

Tunuyán: entre 0.1°C ( 03:00 am ) y -0.8 (07:00 am)

– El Peral: entre 0.8°C (03:00 am)

– Vista Flores: en la madrugada 1.0°C

La Consulta: -0.8°C  (03:00 am) y -0.1 (04:31 am)

– El Cepillo: 3.6°C  

Colonia Las Rosas: -0.1°C (03:00 am) y -0.5 (04:00 am)

Anchoris -0.1 (03:00 am y -0.5 (04:00 am)

Mirá aquí los datos actuales: https://share.google/utzL6bjye0PEljHKa

Según el organismo de Contingencias Climáticas de la provincia, continúa la probabilidad de heladas en distintos oasis productivos:

 Oasis norte-este:  

  – Junín: 0.5°C  

  – Los Campamentos: -1.5°C  

  – Medrano: 1.0°C  

  – Lambare: -0.5°C  

  – Santa Rosa: -2°C  

-Oasis centro (Valle de Uco):  

  – Dubois: -1.9°C  

  – El Peral: -1.7°C  

  – Vista Flores: -3.1°C  

  – Tunuyán: -3°C  

  – El Cepillo: -2.3°C  

 Oasis sur:  

  – San Rafael: entre -1.5°C y -3.0°C  

  – General Alvear: entre -1.5°C y -2.6°C

Para el jueves, se espera poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. En cordillera, el cielo estará poco nuboso.

