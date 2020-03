¡Héroes otra vez! Dos policías de Tupungato volvieron a ayudar a un bebé en una situación crítica

El pequeño se golpeó la cabeza y no reaccionaba. Sin esperar a la ambulancia, lo subieron al móvil y lo llevaron hasta el nosocomio departamental. Los efectivos fueron reconocidos hace dos semanas por salvarle la vida a una bebé y hoy son noticia una vez más.

Diego Gerónimo y Johana González vuelven a ser protagonistas de una heroica historia. Los efectivos cumplen funciones en la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato y en los últimos días ayudaron a un bebé que estaba en una situación crítica.

El pasado 12 de marzo, Gael, de un año de edad, sufrió un golpe en la cabeza cuando se encontraba junto a su mamá, Johana Guarnier, en su casa en Loteo Castro, de ese departamento. El niño no reaccionaba, y en medio de la desesperación, los dos policías no dudaron en ayudar a esta familia.

“Estaba limpiando y ordenando las cosas de mi casa, y luego de unos momentos, me dispongo a cambiar a mi bebé. Cómo ya está en etapa de afirmarse y caminar, lo tenía agarrado de mí, jugando en la mesa. Me doy vuelta un instante para agarrar un pantalón corto para ponerle, y en ese momento solo sentí un golpe. Me di vuelta de inmediato, y vi que Gael estaba de cabeza en el suelo. No reaccionaba, no lloraba y sentí como se me paralizada la vida en segundos. Lo Levanté ligero y vi que sus ojitos se cerraban y empecé a sacudirlo, y a gritar pidiendo auxilio, mientras le mojaba la cara y le hablaba para que no cerrase sus ojos”, relató la mamá de Gael a El Cuco Digital.

“No sé cómo, pero me acuerdo que de la desesperación y los gritos de auxilio veo a mi hermana Nati que no comprendía nada y rápidamente le pido que me acerque al centro de salud. En un segundo me llevó, yo solo lloraba porque mi bebé no reaccionaba. Bajó del vehículo mi hermana a pedir auxilio en el interior del centro de salud, yo estaba inmóvil sólo lloraba porque mi bebé no reaccionaba”.

Gael

En ese momento fue que los dos policías se percataron de la situación y no dudaron en prestar ayuda.

“En eso veo que se detiene un móvil o iba saliendo, no lo recuerdo. Se acerca una mujer policía y me pregunta qué pasó o qué le ocurre a mi bebé. No podía responderle de los nervios. Veo que también se acerca otro policía, no escuchaba que decía, solo sé que entró al centro de salud corriendo. Me bajo del vehículo para que asistan a Gael y las enfermeras del lugar empiezan a pedir una ambulancia urgente, para poder hacer reaccionar a Gael. En eso la mujer policía me hace salir y me introduce al móvil, no entendía nada, quería que ayudarán a Gael, y no podía moverme de los nervios” contó la mujer.

“Sé que arrancaron el móvil e iban hablándome y ayudándome para que Gael no se durmiera. Yo estaba ida, como pérdida, escuchaba la sirena y veía cómo iba apresurado el policía mientras le cortaban las calles para que pasaramos, hasta que llegamos al hospital. Se bajan los dos policías e ingresan al hospital pidiendo auxilio para mi bebé, y mientras me calmaban, yo solo sé que estaba a los gritos conmocionada por esto. Vi que pusieron a mi bebé en una camilla y luego que estaban varios doctores con él”.

“En estos días que pasaron, puedo decir que estos dos ángeles me ayudaron y que Gael nunca perdió el conocimiento gracias a que ellos estuvieron y se involucraron desde el comienzo. Recuerdo que el policía, cuando vio a Gael, se acercó a él, se fijó si respiraba y me preguntaba si se había tragado algo y más preguntas. Yo solo le dije que se había caído de cabeza, y desde allí solo querían que mantuviera la calma, y estaba la mujer policía con mi bebé para que reaccione, y que no cierre sus ojitos”.

“Gracias por su preocupación y por su trabajo policías, para Diego Gerónimo y Johana González gracias porque mi hijo en sus manos estuvo a salvó siempre. Realmente son un recuerdo inolvidable. Gracias por preocuparse, por llamar y estar, por ser tan humanos porque por más de toda crítica, puedo decir todo lo contrario y gracias a ustedes puedo estar en familia y disfrutar de ella. Hoy mi hijo, luego de varios estudios, está en casa junto a mis gracias a estos dos ángeles…. Eternamente agradecida”, agradeció la mamá.

El mes pasado, Diego Gerónimo y Johana González le salvaron la vida a una bebé luego de practicarle RCP. La niña había sufrido un cuadro agravado febril que le provocó convulsiones dejándola sin signos vitales. En inmediaciones del Centro de Salud del Cordón de Plata, los policías tomaron a la pequeña y la trasldaron al Hospital Las Heras. Mientras Diego manejaba para llegar lo antes posible al hospital, Johana le practicaba reanimación cardiopulmonar (RCP). Al arribar a la Rotonda de la Vencedora, Ángeles volvió a respirar.

Por el heroico acto, los efectivos fueron reconocidos por el intendente Gustavo Soto.

Nota relacionada: https://www.elcucodigital.com/heroes-dos-policias-le-salvaron-la-vida-a-una-bebe-en-tupungato-tras-practicarle-rcp/