Heroína del Valle de Uco: en exclusiva la médica que lucha contra el coronavirus en Francia

Por Estefanía Tello

Se trata de Paola Marianetti. En entrevista con El Cuco Digital, la profesional cuenta sobre la situación en aquel país europeo, su labor en la medicina y los cuidados que se deben tener para evitar el contagio del coronavirus.

Paola Marianetti nació en Lujan de Cuyo, pero a la edad de 4 años migró con su familia al departamento de San Carlos, donde realizó sus estudios primarios en la Escuela Matías Zapiola y la secundaria en el Colegio Nuestra Señora del Huerto. Posteriormente, decidió mudarse a la Ciudad de Mendoza y estudiar medicina en la Universidad Nacional de Cuyo.

Con el objetivo de seguir especializándose en la salud, Paola decidió realizar su residencia en Francia, en la ciudad de Reims, donde vive y trabaja hace 17 años, y en donde además eligió casarse y formar una familia con su pequeño hijo de 11 años.

Sin embargo, la vida de esta sancarlina por adopción ha dado un gran giro en el último tiempo, sobre todo en su lugar de trabajo, el Centro Hospitalario Universitario Robert Debre, convirtiéndose hace apenas tres días en la responsable (jefa) de la Unidad Cinco de COVID-19 de ese nosocomio, un espacio dedicado al cuidado de enfermos por coronavirus.

Paola cuenta en detalle un poco más sobre su profesión, la situación en Francia y los cuidados que la población debe tener ante esta pandemia que azota al mundo entero.

-Paola, sabemos que ejercés tu profesión en un importante hospital de Francia, ¿podés contarnos un poco más?

Sí, desde hace 17 años que vivo en Reims, la ciudad donde trabajo desde que migre de la Argentina. Hice mi formación aquí en Francia de medicina interna. Nos ocupamos de las enfermedades raras: el lupus, la esclerodermia, miopatías, es decir, enfermedades que no son de público conocimiento. Y bueno, enfermedades comunes también.

Hace 12 años, en el 2007, fuí llamada después que terminé mi residencia a abrir una unidad de medicina posturgencias y medicina interna y bueno, yo fundé esta unidad, la Unidad 11, donde trabajo todos los días. Además, he tenido algunas formaciones en infecciología, en enfermedades infecciosas tropicales y educación terapéutica para los pacientes autoinmunes.

-Ahora tu rol en el Hospital ha cambiado, te han nombrado responsable de una importante unidad que ayuda a los pacientes que tienen coronavirus, ¿no?

Sí, desde hace tres días soy la responsable de la Unidad COVID número 5. Me solicitaron porque tengo una formación en enfermedades tropicales, en VIH e infecciología. Además, yo ya tenía la experiencia de haber formado una unidad, organizándola desde el principio. Esta es una unidad transitoria para tratar a los pacientes infectados con el COVID y para recibir pacientes altamente sospechosos de estar infectados. Por el momento estamos recién empezando. Es un equipo conformado por mí, dos cardiólogos, una geriatra, otro internista que me acompaña y seis residentes con varias especialidades.

–¿En qué situación se encuentra Francia actualmente en cuanto a la propagación del virus?

Estamos en la fase ascendente con un aumento progresivo de casos cada día. Entre la jornada de ayer y la de hoy ha habido 2.5 veces más casos que el día anterior. Estuvimos el día jueves con 1321 muertes en todo Francia y 2827 pacientes con cuidados intensivos. Pero tenemos hasta aquí 3900 pacientes que han estado curados, es decir que han evolucionado bien. Donde vivo pertenece al Gran Este junto con la Isla de Francia a la que pertenece París, son las zonas más calientes del coronavirus donde hay más densidad de pacientes infectados. Si tenemos en cuenta que hay 20 mil decesos en el mundo, actualmente Francia tiene 1321.

-¿Cuáles son los desafíos a los que te enfrentas en esta Unidad de trabajo?

El desafío actual que yo tengo es que podamos tener una unidad que sea muy dinámica, que podamos recibir y decidir lo más temprano posible el status del paciente. Decidir si el paciente va hacer reanimable o no reanimable; reanimable significa que va a tener el beneficio de recibir cuidados intensivos si su situación lo amerita, es decir, estar entubado para ayudarlo a respirar. Pero esa decisión se toma teniendo en cuenta muchos parámetros médicos y del propio paciente: la edad, las patologías previas y tener en cuenta si hay cama o no. Pero si no hay cama mandamos pacientes a otras regiones.

-¿Sos consiente de la gran responsabilidad que has asumido?

Sí, no es fácil. Yo soy la encargada de coordinar los equipos, los de residentes, mi equipo médico; coordinar las presencias y las ausencias, los enfermeros, los pacientes y bueno, eso hace el jefe de servicio, teniendo responsabilidades legales a cargo. Además, soy la encargada de velar que hagamos las cosas en buen orden, sin faltar los criterios éticos pero teniendo en cuenta a mis compañeros; se decide en equipo. Hacemos reuniones de cuatro a cinco veces en el día. Hay mucha responsabilidad humana, legal y administrativa. Yo vengo antes al Hospital que todo el mundo y me voy al último.

-¿Cuáles son los cuidados que hay que tener para no enfermarse?

Los cuidados que la población debe tener es el respeto: quedarse en casa, evitar todos los desplazamientos; respetar todos los gestos de barreras y principalmente lavarse las manos con agua y jabón durante un minuto o la utilización de solución hidroalcoholica sino podemos lavarnos las manos. Cada vez que se estornuda usar un pañuelo; evitar saludar con la mano o besos, evitar el mate en Argentina, que sé que es difícil, y no tocarse la cara. Otro consejo es evitar la automedicación, sobre todo de antiinflamatorios y corticoides.

-Sabemos que colegas tuyos han perdido la vida ¿son muchos los riesgos a los que están expuestos verdad? ¿Te da miedo eso?

Sí, hay muchas personas en el sector de la salud que han perdido la vida y especialmente cuatro colegas franceses que han perdido la vida ejerciendo su profesión. Estas personas decidieron ayudar y es súper valorable ponerse en riesgo, pero es parte de nuestro profesión. Yo no podría retirarme en este momento y decir que no me quiero ocupar de mis pacientes, la verdad no podría. Para mí la medicina es mi motor y es una forma de vida. Yo no podría renunciar a último momento. En el momento que estoy con mi paciente me olvido del miedo, del virus y me concentro en mi paciente y que está esperando algo en mí, y es que lo ayude. SÍ siento vértigo sabiendo que hay cierto peligro, pero no me paraliza. Es lo que a mí me gusta y me llena.