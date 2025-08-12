Historias que inspiran: Gabriela Cavallaro fue distinguida en la Legislatura provincial

Fue, entre muchas otras hazañas, la primer mujer en hacer cumbre del Volcán Tupungato.

Una vida entre cumbres, logros y rescates que inspiran a toda una provincia. El Senado de Mendoza, a través de un proyecto de resolución impulsado por el Senador Gustavo Soto, ha declarado de interés provincial la trayectoria de Gabriela Cavallaro, guía de montaña profesional, oriunda del departamento de Tupungato.

El reconocimiento llega como un acto de justicia simbólica para una mujer que ha hecho de las montañas no solo su vocación, sino también un espacio de entrega, compromiso y superación personal.

Gabriela es mucho más que una guía certificada: es una pionera. Fue la primera mujer tupungatina y mendocina en alcanzar dos veces la cumbre del Volcán Tupungato (6570 metros), una de las montañas más imponentes de los Andes, y ha guiado expediciones en las alturas más desafiantes de Sudamérica.

Sus pasos han dejado huella en el Aconcagua (6962 m), el Volcán Llullaillaco (6740 m), la Cordillera Blanca del Perú, la Cordillera Real de Bolivia, y en muchas otras montañas de Argentina, Chile y países vecinos.

Pero su historia no se mide solo en metros sobre el nivel del mar. Gabriela ha acompañado a decenas de personas a cumplir sus sueños de alcanzar una cima, muchas veces desafiando no solo la geografía, sino también los miedos, las condiciones extremas y las propias limitaciones humanas. Su liderazgo se basa en la empatía, la paciencia y una sólida preparación técnica, siempre con foco en la seguridad y el cuidado mutuo.

Uno de los momentos más significativos de su carrera ocurrió en 2024, cuando durante una expedición junto a Oswaldo Freire encontraron la mochila de Guillermo Vieiro, el andinista argentino conocido como “el Domador del Aconcagua”, quien perdió la vida en 1985 tras alcanzar la cima del Volcán Tupungato.

Cavallaro participó en la recuperación de ese objeto simbólico, sellando un acto de memoria colectiva que emocionó al mundo del montañismo y trajo algo de paz a una historia inconclusa durante casi cuatro décadas.

Este reconocimiento no solo destaca su carrera profesional, sino que también pone en valor a una mujer que, con humildad, dedicación y un profundo amor por la montaña, ha construido un legado, representando a tantas otras mujeres que en silencio, paso a paso, rompen moldes y conquistan territorios históricamente masculinos, no por confrontación, sino por convicción.

La montaña la ha visto crecer, enseñar, guiar, proteger y también llorar. Su nombre resuena en campamentos base, en radios de rescate, en relatos de viajeros que confiaron en ella, y ahora también, en un reconocimiento institucional que busca eternizar su historia como parte del orgullo mendocino.

“Este homenaje es para que no pasen desapercibidas las personas que dejan huella, no solo por sus logros, sino por cómo los alcanzan. Gabriela es un ejemplo de pasión, respeto por la naturaleza y entrega por los demás”, expresó el Senador Soto al presentar el proyecto.

Hoy, Gabriela Cavallaro no solo representa lo mejor del montañismo argentino, sino que también se convierte en un símbolo de lo que significa vivir con propósito, en altura, en todos los sentidos posibles.