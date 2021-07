Historias reales de amistad: Tupungato celebra el Día del Amigo con un conmovedor spot

En el video, se exponen diferentes tipos de vínculos amistosos e historias reales de tupungatinos que hacen estremecer el corazón.

“Nunca quise tanto a nadie como vos

Por eso es que empiezo a dudar

Si seremos hermanos que nos separaron

Y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar”…

Con esta estrofa de la canción “Nunca quise” (de la reconocida banda de rock nacional Intoxicados) inicia el video que publicó la Municipalidad de Tupungato para celebrar la amistad en todas sus formas.

El 20 de julio es el Día del Amigo, una fecha de alta relevancia en nuestro calendario porque es motivo de alegría, abrazos, regalos y encuentros.

La amistad no sigue normas; existen innumerables combinaciones de amigos, algunas más compatibles que otras pero siempre conectadas por el amor y la complicidad. Y eso, es lo que se ve reflejado en el audiovisual que compartió la Muni para conmemorar este día.

En el video, se exponen diferentes tipos de vínculos amistosos e historias reales de tupungatinos que hacen estremecer el corazón:

-Mi papá, mi amigo. Mi donante: Javier y Matías no sólo son padre e hijo, sino que además son amigos inigualables. Esta es la primera escena del video, porque es una historia sin igual. Mati nació con una patología de insuficiencia renal crónica y su salud se deterioraba rápidamente, para él era necesario un trasplante de riñón, y ese órgano esencial para él, fue donado por su papá Javier.

“Mi padre, mi viejo, mi amigo es el que sin dudar me regaló más vida cuando la mía ya se agotaba con 19 años” compartía al mundo –a través de una de sus redes sociales- el joven Matías, que condecoró a su papá con un nuevo título: el de la Amistad.

-Mi amiga incondicional de toda la vida: Gina y Gladys enarbolan la bandera de la amistad desde hace más de 60 años, han recorrido de la mano un largo camino, construyendo un vínculo irrompible. En Tupungato muchas personas admiran su amistad porque son ejemplo de incondicionalidad.

-Inseparables desde el primer día: Candela y Aldana, una conexión única de por vida. Hermanas mellizas que saben que compartir es un acto de amor innato. A ellas se las puede ver siempre juntas.

-Los amigos del barrio: esos con los que se crean recuerdos eternos, risas a carcajadas y una que otra raspadita, que queda como huella de una infancia feliz. Algo tradicional de este departamento, ver en los barrios a los niños y niñas jugando que, luego, con el pasar de los años se convierte en una gran amistad.

-Mi amigo fiel: no por nada la frase célebre “El perro es el mejor amigo del hombre”, y es que ese cariño desmedido no se encuentra en cualquier ser. La amistad puede tomar todas las formas y a veces incluso puede dejar hasta pelitos en la ropa. Felipe es un claro ejemplo de esto, porque no sólo ama a los animales sino que los quiere y cuida tanto como a sus amigos.

-Kilómetros de amistad: porque con o sin internet han roto todas las barreras y perdurado más allá de la distancia. Son de esas amistades que nunca se agotan y anhelan fuertemente ese abrazo apretado de reencuentro. Julián tiene a uno de sus más importantes amigos en el exterior, quienes lo conocen expresan que desde que se fue su amigo en su agenda semanal siempre ha guardado un horario para conectarse y ponerse al día.

-Mi mejor amigo: Sebastián y Nahuel son un ejemplo de esa amistad que se construye y forma a través de una pasión. Ellos se conocieron a través del deporte, empezaron a coincidir en las prácticas y se ayudaban a mejorar día a día formando una gran amistad.

-Juntas por siempre: Rosario y Catalina no solo son madre e hija, sino grandes amigas. Ellas viven juntas, se acompañan siempre, y comparten grandes pasiones como las artesanías.

-El amor de mi vida: Leonardo y Gabriela han conformado una hermosa familia, se conocieron desde muy jóvenes, formando una gran amistad que luego se transformó en amor puro. En ellos está representada la amistad que también existe en las parejas.

El mundo se conecta gracias a la amistad y hay tanta multiplicidad de ella: entre familiares, deportistas, parejas, colegas, vecinos, compañeros de escuela o universidad, incluso algunas inexplicables; es difícil nombrarlas a todas. Pero cuando decimos amigos, sólo basta cerrar los ojos y como por arte de magia aparecen en nuestra mente y esos son los verdaderos.

Celebremos este día con alegría, pero sobre todo -y como buenos amigos- con respeto y cuidándonos entre todos.

“La Amistad: la magia de coincidir y la fortuna de conectar en un sentimiento”.