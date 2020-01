Histórico: el Festival del Agua y la Producción reemplazará la figura de reina y elegirá a una embajadora

Tamara Fernández, reina 2018 y Ana Paula Doffo, reina 2019

La celebración será del 15 a 17 de febrero.

En sintonía con el auge del feminismo en todo el mundo, con fiestas y festivales que han decidido cambiar costumbres históricas para ponerle fin a los concursos de belleza, a partir de este el Festival del Agua y la Producción que se celebra en San Carlos, no elegirá más reina. En su lugar, se votará por una embajadora.

A través de un comunicado, desde la organización del FAP, dieron a conocer la noticia.

“Consideramos que éstos (los concursos de belleza) desde su existencia han configurado muchísimos ideales e imaginarios en cada uno de nosotros y nosotras, algunos buenos, algunos no tanto, y otros que han servido para generar opresiones e incomodidades a cientos, miles y millones de mujeres” dice el texto.

“Nuestro país, pero sobre todo nuestra provincia y nuestro departamento, tiene una histórica tradición de concursos y elecciones de reinas, principalmente la Vendimia, que es un conjunto de costumbres que está muy arraigado dada la cantidad de años desde que se practica. Sin querer deslegitimar ésta práctica, consideramos que tiene elementos que hacen de las mujeres un uso práctico, banal y superficial, que no ayuda a la propia elección de sus estilos de vida, que las trata como objetos y hace de la belleza, siempre basada en un estereotipo de mujer perfecta, el elemento primordial del concurso, sin tener en cuenta que las personas somos un condimento integral de distintas expresiones, modos de vida, cualidades, aptitudes, etc. En fin, creemos que tales concursos son machistas, sexistas y generan en las mujeres, más que simpatías, frustraciones y bajas autoestimas dada la gran cantidad de las que no acceden al ideal de belleza pretendido” agregara en otro párrafo.

Según explicaron, la inclusión de una embajadora en reemplazo de la figura de reina tiene como objetivo seleccionar virtudes que estén fuera de los cánones establecidos por la sociedad y los medios de consumo. De esta manera, para la elección se evaluarán niveles culturales, capacidad intelectual, conocimiento de las tradiciones, raíces, del Festival, de las luchas sociales llevadas adelante por el pueblo, etc.

“Un concurso más humano, más sano y noble, para ayudar a las personas que más han sido sofocadas por la sociedad en la historia: las mujeres” expresa el comunicado.

El Festival del Agua y la Producción se realizará del 15 al 17 de febrero en el Predio Cooperativa Virgen de Luján en Chilecito, San Carlos. La celebración contará con una grilla variada, que aún resta definirse, de estilos tradicionales, con ritmos tropicales y primordialmente folclore.

El comunicado completo

En sintonía con el auge del feminismo en todo el mundo, y con la decisión de la organización de fiestas y festivales a lo largo y ancho del país, a partir de este el Festival del Agua y la Producción no elegirá más reina. En su lugar, se votará por una embajadora.

A través de un comunicado, desde la organización del FAP, dieron a conocer la noticia y buscan ponerle a fin a los concursos de belleza.

“Consideramos que éstos (los concursos de belleza) desde su existencia han configurado muchísimos ideales e imaginarios en cada uno de nosotros y nosotras, algunos buenos, algunos no tanto, y otros que han servido para generar opresiones e incomodidades a cientos, miles y millones de mujeres” dice el texto.

“Nuestro país, pero sobre todo nuestra provincia y nuestro departamento, tiene una histórica tradición de concursos y elecciones de reinas, principalmente la Vendimia, que es un conjunto de costumbres que está muy arraigado dada la cantidad de años desde que se practica. Sin querer deslegitimar ésta práctica, consideramos que tiene elementos que hacen de las mujeres un uso práctico, banal y superficial, que no ayuda a la propia elección de sus estilos de vida, que las trata como objetos y hace de la belleza, siempre basada en un estereotipo de mujer perfecta, el elemento primordial del concurso, sin tener en cuenta que las personas somos un condimento integral de distintas expresiones, modos de vida, cualidades, aptitudes, etc. En fin, creemos que tales concursos son machistas, sexistas y generan en las mujeres, más que simpatías, frustraciones y bajas autoestimas dada la gran cantidad de las que no acceden al ideal de belleza pretendido” agregara en otro párrafo.

Según explicaron, la inclusión de una embajadora en reemplazo de la figura de reina tiene como objetivo seleccionar virtudes que estén fuera de los cánones establecidos por la sociedad y los medios de consumo. De esta manera, para la elección se evaluarán niveles culturales, capacidad intelectual, conocimiento de las tradiciones, raíces, del Festival, de las luchas sociales llevadas adelante por el pueblo y del sinfín de cosas que habitan nuestra cotidianeidad.

“Un concurso más humano, más sano y noble, para ayudar a las personas que más han sido sofocadas por la sociedad en la historia: las mujeres”.