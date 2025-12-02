Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 2, 2025

logo el cuco digital
Hitos Sanmartinianos en el Valle de Uco, una capacitación para aprender sobre la historia del General San Martín

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Turismo, junto a la Asociación Sanmartiniana en el Valle de Uco, llevará a cabo una capacitación sobre los «Hitos Sanmartinianos en el Valle de Uco». Esta propuesta busca enseñar sobre la historia del General San Martín en nuestra región.

La capacitación está dirigida a prestadores turísticos, estudiantes y profesionales de la carrera de turismo y público en general que quiera profundizar en este conocimiento. La jornada se llevará a cabo el próximo 05 de diciembre, de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro de Congresos y Exposición Carlos Alonso, ubicado en Alem 715. 

Para participar, los interesados deben inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/Qjr1YGYY5bLsxN6z8 o comunicarse al 2622413102 ante cualquier duda.

Durante el evento, el reconocido profesor e historiador Alberto Piateli será el encargado de desentrañar la faceta de don José de San Martín como Gobernador de Cuyo en nuestra zona, destacando los hitos fundamentales de su gestión y el proceso de preparación del Ejército de los Andes. Su exposición ofrecerá una perspectiva profunda sobre la visión estratégica y el liderazgo del Libertador en la región, cimentando las bases de la gesta independentista.

A su vez, el profesor Germán Miranda presentará los hallazgos de una investigación sobre otro de los hitos sanmartinianos en el Valle de Uco: la Posta de la Estaca en Tupungato. En este segmento, se detallará la participación de la familia Correa del Saa y la ubicación estratégica de este punto histórico en el distrito de Zapata, sobre la Ruta Nacional 40.

Conocer la historia de San Martín en la región es un ejercicio de memoria, y una conexión profunda con los cimientos de nuestra identidad. Su paso por estas tierras, estratégico para la gesta libertadora, dejó un legado de esfuerzo, visión y liderazgo que sigue inspirando. Para el Valle de Uco, esta figura representa un héroe nacional, pilar fundamental en la construcción de nuestra cultura y patrimonio.

Fuente: prensa Tunuyán

