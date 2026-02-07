Homicidio en Tunuyán: un hombre murió acuchillado y ya hay un detenido por el hecho

El hecho ocurrió en barrio UEFA.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, en la madrugada de este sábado, alrededor de las 01:21 horas, se registró un hecho de homicidio en el barrio UEFA de Tunuyán, donde perdió la vida Mauro Gastón Acuña, de 21 años.

De acuerdo con la información oficial, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre lesionado por arma blanca en la vereda de un domicilio del barrio. Al arribar personal policial, se consultó al Centro de Monitoreo, donde se logró visualizar al joven saliendo desde el arroyo ubicado en inmediaciones de calle 25 de Noviembre hacia el barrio UEFA, ya con la lesión visible. Fue auxiliado por vecinos del lugar, pero al llegar personal del SEC se constató el deceso.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría 15, junto a personal de Investigaciones, Policía Científica y Canes, quienes quedaron abocados a las tareas de rigor. Por el momento, se desconocen las causales del fallecimiento, sin poder determinar aún si se trató de un hecho delictivo o de un posible ajuste de cuentas. La situación permanece bajo investigación.

En tanto, efectivos de la UID lograron dar con el posible autor de 32 años, quien fue encontrado en cercanías de un aserradero con manchas hemáticas en sus ropas.

El detenido cuenta con un extenso historial de antecedentes: lesiones leves agravadas (2025); amenazas simples (dos hechos en 2025); hurto simple (2024); resistencia o desobediencia a un funcionario público (2023); lesiones leves dolosas en riña (2021); resistencia o desobediencia a un funcionario público condenado (2020); hurto simple (2019); desobediencia en concurso real con lesiones leves (2018); lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género (2017); robo agravado (2013, dos hechos); robo agravado (2012, dos hechos). El hombre había recuperado la libertad el 29 de diciembre de 2025.