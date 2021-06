Horror en San Carlos: dos hombres la tiraron de la bicicleta, le robaron, pidió auxilio y nadie la ayudó

Ocurrió sobre Ruta 40, frente a finca Manso, cerca del Arroyo Yaucha.

Este martes alrededor de las 21:30 horas, en San Carlos, una joven de 25 años vivió una terrible situación al ser víctima de la inseguridad y también, de la indiferencia de transeúntes que pasaron por el lugar del hecho y no se pararon a ayudarla.

Cintia fue interceptada por dos hombres que la tiraron de su bicicleta cuando se dirigía a su casa por Ruta 40, entre el distrito de Eugenio Bustos y Tres Esquinas, frente a finca Manso. Los maleantes le robaron desde las zapatillas hasta las ruedas del rodado.

“Cerca del Arroyo Yaucha me salieron dos tipos del bajo, me agarraron, me tiraron de la bici y me robaron todo lo que tenía en ese momento: una mochila con ropa, mi billetera con dinero y documentación, las zapatillas y hasta las dos ruedas de la bicicleta”, contó con mucha tristeza la joven a El Cuco Digital.

Por otro lado Cintia agregó: “Era un hombre grande y uno más chico, quizás adolescente. Estaban con la cara cubierta. Yo la verdad tenía mucho miedo”.

“Luego, ellos se fueron por las fincas y yo salí a la Ruta 40, pedía auxilio y ayuda pero nadie se paró. Me da mucha bronca que veían que había una mujer tirada, llorando, descalza y nadie me preguntó ‘qué te pasó’. Me tuve que ir corriendo hasta mi casa, así como estaba, y cuando llegué les conté lo que me había pasado. Mucha angustia siento. No he podido ni dormir del miedo. Les pido a todas que tengan cuidado, fue muy feo”, detalló.

Por último, Cintia pidió que si alguien ve documentación a nombre de Cintia Coronel puedan acercarla a la comisaría. “Necesito recuperar mi documentación”.