Horror en Tupungato: tiraron dentro de una bolsa a un perrita que estaba llena de gusanos

Lamentablemente murió.

Otro caso de crueldad extrema tiene como protagonista al Valle de Uco. Esta semana una perrita fue maltratada hasta la muerte. El animal fue tirado dentro de una bolsa y pese al intento de un vecino por socorrerla, finalmente falleció.

El hecho ocurrió en la calle Lugones de Tupungato y según informaron algunos testigos, la perra, que se encontraba aún con vida al momento de su hallazgo, estaba llenada de gusanos, lo que detona que se estaba herida desde hace tiempo sin haber recibido los cuidados necesarios.

Desde la protectora Perritos Perdidos de Tupungato expusieron el calvario que vivió esta perrita y publicaron un video. “Hay muchas formas de ayudar, pudiste pedir ayuda, no sé hacer algo por ese ángel”, escribieron en sus redes sociales donde hicieron un fuerte descargo contra el maltratador.

“Lo que hiciste no tiene nombre, sos de alma oscura, cruel por dónde se te mire, si fuiste capaz de hacer este ¿Que más te queda por hacer? De seguro nada bueno”, manifestaron.

Cómo denunciar el maltrato animal

Tenés que hacer la denuncia penal. El trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomarla. Según donde vivís, podés hacerla:

En la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho.

En la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción).

En el Juzgado de instrucción.

¿Puedo hacer la denuncia ante organizaciones protectoras de animales?

No, solo ante la autoridades que correspondan.

¿Qué puedo hacer si el hecho ocurre en la vía pública?

Llamá al 911.

¿Qué puedo hacer si el hecho ocurre en un lugar privado?

Si el hecho sucede en una casa, galpón, quinta, etc. no ingreses. Identificá el lugar (calle, número, etc.) y a las personas y llamá al 911.