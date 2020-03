Hospitales del Valle de Uco: restringen la atención de especialidades y priorizan las patologías respiratorias

Los nosocomios de Tunuyán, Tupungato y San Carlos han adoptado medidas con el objetivo de evitar el tránsito de personas y mitigar la circulación del coronavirus.

En los hospitales del Valle de Uco se ha restringido la atención de diferentes especialidades -no urgentes- y se ha dado prioridad a la asistencia de patologías respiratorias.

La medida ha sido adoptada en relación a las estrategias de prevención determinadas por el gobierno Nacional y Provincial con el objetivo de evitar la propagación de la pandemia del coronavirus en la región. De esta manera, en el Hospital Scaravelli de Tunuyán, Gral. Las Heras de Tupngato y Tagarelli de San Carlos, se atenderán principalmente casos sintomáticos respiratorios y urgencias, postergando -por un plazo prudente- aquellas consultas que no requieran control médico inmediato.

Hospital Antonio J. Scaravelli

El vicedirector del nosocomio regional, Luis López, informó a El Cuco Digital que “se van a suspender las especialidades que no son necesarias, como por ejemplo odontología, kinesiología, traumatología; todas esas especialidades las vamos a sacar”, sostuvo.

Seguidamente explicó que “los consultorios de patologías respiratorias van a funcionar como guardias respiratorias las 24 horas, de niños por un lado y de adultos por el otro”.

Respecto a la guardia general. López aseguró que “va a seguir funcionando como funciona hasta ahora para todo el resto de patologías, menos para pacientes respiratorios”.

Hospital Gral. Las Heras

El director del establecimiento, Eduardo Hidalgo, informó al Área de Prensa de la Municipalidad que todo el Hospital está abocado a dos situaciones: la primera, trata sobre disminuir el número de pacientes que hay dentro del nosocomio y la segunda refiere a la resolución inmediata de los casos más urgentes.

El médico indicó que en la guardia se está brindando información mediante carteleria y con personal, sobre cómo se han adaptado la estrategias sugeridas para definir un sistema operativo propicio a la situación del COVID-19.

Las urgencias de guardia se han dividido en: “respiratorias”, cuando los pacientes presentan cuadro de fiebre, dolor de garganta y tos. En estos casos se brinda tratamiento especial en el recibimiento y atención del enfermo para clasificar de qué afección se trata y dar una respuesta rápida. La otra división en guardia son las afecciones “no respiratorias”. “Si el paciente con fiebre o tos no tiene un contacto directo con un infectado por Coronavirus, si no se ha vuelto en los últimos 15 días de los países donde están los casos, no hay que asustarse y si puede mantenerse en su casa. En el caso que sí haya tenido el antecedente de venir de afuera, ya sea de Chile, Brasil, Estados Unidos, Europa, China y presenta estos síntomas, automáticamente va a entrar en el protocolo de Coronavirus, donde se lo va a aislar. Por ahora todos los pacientes que tengan estas características los vamos a internar y llevar al Hospital Scaravelli”, explicó Hidalgo.

Respecto a las medidas adoptadas para los tratamientos de salud que deben recibir aquellos adultos mayores que padecen enfermedades crónicas, el director expresó que en “Taller Yanten” (calle Las Heras 901) se realizarán recetas, controles y evaluaciones a pacientes con patologías de salud mental que requieran atención indispensable.

Asimismo, el profesional comunicó que el miércoles 18 de marzo a las 16:30 horas, se apostará un gazebo dentro del Hospital (Frente a la Capilla Monseñor Fernández), donde realizarán y entregarán recetas de clínica médica a pacientes con hipertensión, diabetes, epilepsia u otra enfermedad crónica.

Hospital Victorino Tagarelli

Por último, Silvina Córdoba directora del hospital sancarlino, mencionó a este medio que en ese nosocomio funciona sólo “la guardia pediátrica y la guardia de adultos. Hay una persona en admisión que es la que va a preguntar si ha estado en contacto con una zona de riesgo o con personas del extranjero. Inmediatamente se le va a entregar un barbijo y se va a pasar para la atención en el consultorio de enfermedades respiratorias que está destinado exclusivamente para eso”.

Respecto a los consultorios externos, la profesional dijo que “están trabajando con menos cantidad de turnos y manejándose principalmente con urgencias-emergencias. En Fonoaudiología está suspendida la atención al igual que el grupo GIA. Además, sólo se van a hacer controles de niños sanos una vez a la semana y va a ser de los 7 días hasta los 6 meses. El resto va a pasar a centros de salud periféricos”.

Por otro lado, en cuanto al área de internación, Córdoba mencionó que “se han aumentado el número de camas en el caso de que se tenga que internar a más pacientes y se han ampliado las camas también en internación de clínica médica”. “Es importante resaltar que sólo para los pacientes internados, es una sola persona de visita y tiene que ser mayor de 14 años y menor de 60”.

“Se pide la solidaridad de la gente, que no concurran al hospital o a la guardia”, agregó para concluir.