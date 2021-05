Hot Sale: últimas horas para aprovechar la maratón de descuentos con opciones de financiamiento

Hasta el mediodía hay tiempo de adquirir productos y servicios de más de 900 marcas a precios rebajados. Cómo comprar.

Hasta las 12 de este miércoles se podrá aprovechar el Hot Sale 2021, la maratón de descuentos con opciones de financiamiento para la compra de productos y servicios en 13 categorías de más de 900 marcas con opciones de financiamiento .

El Hot Sale se organiza desde el 2014 y junto con el CyberMonday, son los dos eventos de comercio electrónico más grandes del país organizados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

En esta oportunidad esta edición comenzó el 10 de mayo pasado y como cada año, ofrece promociones en Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Alimentos y Bebidas; Cosmética y Belleza; Automotriz; emprendedores; servicios; Bebés y Niños y Varios; para todas aquellas personas que realicen sus compras en forma online.

Novedades en la web

● MegaOfertas: son más de 14.000 ofertas y promociones, que tienen por objetivo acercar a los consumidores oportunidades imperdibles.

● MegaOfertas Bomba: se realizan una vez por día, durante los tres días de evento y son descuentos especiales en varias categorías. Las MegaOfertas Bomba estan disponibles sólo por una hora y/o hasta agotar stock y serán ofertas superadoras que se encontrarán en la web hasta este 12 de mayo a las 12 del mediodía.



● Horas sorpresa: ofertas agrupadas por categorías. Las mismas tienen una hora de

duración y aparece durante distintos momentos del día. El evento contará con una Horas Sorpresas por categoría y las pueden encontrar en la web oficial del evento 3 o 4 veces al día.



● Solidaridad: tuvo su debut durante Hot Sale 2020 y su gran funcionamiento impulsó a sumar esta categoría permanentemente en este tipo de eventos. La misma se generó para brindar a los usuarios la posibilidad de aportar su “granito de arena” en la causa con la que se sientan más identificados. Participarán del evento ONG y Asociaciones Civiles de alcance nacional que abordan problemáticas como Salud, Niñez, Hambre, Comunidades Vulnerables, problemáticas de Vivienda y

problemáticas Sociales.



● Nuevas Categorías: Emprendedores y Servicios, con un foco específico que buscó CACE al respecto de dar apoyo a este sector en este momento.



● Los más clickeados: cuando un usuario haga click en el buscador dentro de cualquier página del sitio oficial encontrará un acceso a un listado de megaofertas más clickeadas de la categoría donde se encuentre y en algunas páginas banner de una “novedad exclusiva” de las marcas participantes,

que llevará a una landing con texto y video con información acerca del producto.



● Tu Actividad: los usuarios pueden visualizar todos sus clicks en un solo lugar.



● Tus Favoritas: los usuarios pueden guardar las MegaOfertas que más les gusten, para no perderlas de vista y poder volver a ellas cuando deseen.



● Algunas marcas comparten novedades exclusivas para los usuarios.

Fiscalización

● El proceso de fiscalización de ofertas se realiza en conjunto con la Facultad de Cs Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) – Carrera Sociología.

● Esta labor se hace desde hace 7 ediciones

● La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires comienza a relevar precios 15 días antes del evento tomando una muestra de las marcas participantes.

● Aquellas marcas que verifiquen incumplimientos tendrán la siguiente penalización:

– Serán borrados del sitio oficial de la acción, por un período de dos horas, aquellos logos de las marcas que incrementen el precio de lista en alguno o algunos de sus productos participantes de la acción, en forma simultánea a la notificación formal.

– Si transcurrido dicho período, la marca no corrige la infracción, el logo seguirá fuera del sitio de la acción hotsale.com.ar.

● Para complementar la labor de la UBA, desde CACE trabajan en un sistema, que levantará información de las páginas de las marcas participantes de modo automático. El desarrollo se encuentra en una fase inicial, pero permitirá ampliar la base de fiscalización para seguir apostando a eventos cada vez más exitosos.

Números de eCommerce en Argentina

Durante el 2020, según el estudio anual que realizó la CACE junto a Kantar TNS , la compra de productos a través de internet se convirtió en una opción cada vez más utilizada por los argentinos: registrando un crecimiento en facturación del 124%. Cabe destacar que, además, se sumaron más de 1.2 millones de nuevos compradores online.

Números de CyberMonday 2020 (último evento de ventas online)

El evento alcanzó una facturación de más de $20.800 millones de pesos argentinos. Esto equivale a $288 millones de pesos por hora y un total de 3,4 millones de transacciones en 3 días, que representa un crecimiento de 76% en facturación en comparación con el CyberMonday 2019. Durante las 72 horas del evento se vendieron 6 millones de productos. En promedio, se vendieron 1.412 productos por minuto. El ticket promedio creció un 9%, alcanzando los $ 6.143 Más de 3,5 millones de argentinos navegaron el sitio oficial en búsqueda de las mejores ofertas.

¿Cómo aprovechar al máximo el Hot Sale?

Antes de la compra

● Registrarse en el sitio de CyberMonday para estar entre los primeros en recibir novedades.

● Seguir las cuentas oficiales de Instagram, Twitter y Facebook para estar al tanto de las últimas novedades y ofertas del evento.

● Corroborar con qué medios de pago tenés facilidades en cuanto a la financiación de tu compra (por ejemplo, posibilidades de pagar en cuotas con y sin interés).

● Por seguridad, acceder a las tiendas que participan del evento únicamente a través del sitio de CyberMonday.

● En caso de encontrar un producto de interés, comprarlo en el momento. Si se decide volver más tarde, muy probablemente ya se haya vendido. Las ofertas, en muchos, casos tienen stock limitado.

● Es importante organizarse: para lograr el punto anterior, armar previamente un listado de productos que le gustaría adquirir durante el CyberMonday y utilizarlo para organizar las compras. ● Si se elige un medio de pago en efectivo para abonar la compra, realizarlo cuanto antes para que el envío no se demore. Al cerrar la compra

● Analizar las opciones de envío disponibles y los tiempos de entrega antes de finalizar la compra. Estas opciones pueden variar dependiendo del producto que se compre y de la zona geográfica en la que se encuentre el internauta.

● Hacer un correcto seguimiento del pedido. Anotar el número de pedido y el código de seguimiento de envío al momento de cerrar la compra que servirá para rastrear el paquete.

● Verificar las políticas de cambios y devoluciones de cada tienda para conocer las opciones si no se está conforme con el producto.

● En caso de algún inconveniente en la compra, comunicarse directamente con la empresa en cuestión para que los ayude a resolverlo.

Medidas de seguridad al realizar una compra

Para evitar cualquier inconveniente a la hora de realizar una compra por internet, vale la pena tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

● Siempre ingresar a las marcas adheridas al evento a través de la web oficial de Hot Sale: esto asegura que no es una página falsa

Qué mirar en la pantalla

● En la parte inferior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet, tenés que encontrar un candado amarillo. Esto significa que el sitio web que estás visitando es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

● la URL de la página empieza con https://, estás en una página segura; si la URL empieza con http://, la página no es segura.

● Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, podés estar seguro de que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

Datos del vendedor

Hay que mirar la información de contacto, ya que si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable. Menciones legales: el editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. Ya que sino, se lo considera un sitio ilegal.

Prácticas a tener en cuenta

Verificar que la URL sea correcta. Siempre una excelente práctica es la de escribir directamente la url en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o correos electrónicos. A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar tu compra en otro sitio. Llevar un registro escrito de las transacciones, es una práctica muy buena. Así se conserva la información que el establecimiento remita acerca de tu compra así como el nombre, datos del negocio y los términos legales de tu compra. Como precaución, conserva esta información hasta que termine el período de garantía del producto. Redirecciones: No es raro que un sitio web no confiable redirija al internauta hacia sitios chinos y norcoreanos. Este tipo de sitios no tiene ningún valor.