¿Hoy abrirán los supermercados en Valle de Uco? ¿Cuánto debe cobrar un empleado si trabaja?

Tanto Átomo como Vea tendrán todas sus sucursales cerradas.

‌Hoy lunes 26 de septiembre se conmemora el Día del Empleado de Comercio en la Argentina, y en el Valle de Uco, los grandes supermercados, como Atomo y Vea, no abrirán sus puertas.

La fecha hace referencia a la sanción de la Ley N°11.729 de 1934, que legisla las relaciones y derechos en el trabajo. En 2009, y mediante el artículo Nº76 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75, se originó la celebración de este día.

Tal como dispone la Ley Nº 26.541, esta jornada es considerada como no laborable, por lo que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y la Cámara Argentina de Comercio promueven que los trabajadores descansen.

Sin embargo, el festejo no afecta la apertura de los comercios cuando estos sean atendidos por sus dueños o sus empleados acepten trabajar durante esa jornada.

En el caso de establecimientos que decidan operar –y que convoquen a sus trabajadores para ello–, los empleados mercantiles tendrán la opción de prestar o no servicios laborales durante este lunes 26, con todos los efectos y alcances de la mencionada Ley, que asimila dicha conmemoración a los feriados nacionales.

En caso de prestar tareas, estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio, sino el pago de un recargo equivalente del 100%. Si no se trabaja, el empleado tiene descanso este día, pero su remuneración mensual no variará. Por ello, en materia de remuneración se deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes, no pudiéndose otorgar el día en cuestión como franco compensatorio del descanso semanal. La CAC recuerda que queda a criterio de los empleadores y sus dependientes (comprendidos en el CCT 130/75), las posiciones a adoptar al respecto.

Supermercados en Valle de Uco

A través de sus redes sociales, las grandes cadenas de supermercados Atomo y Vea informaron que este lunes las puertas de todas sus sucursales permanecerán cerradas.

De esta manera, los establecimientos ubicados en el Valle de Uco no brindarán atención.