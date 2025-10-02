Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 4, 2025

logo el cuco digital
Hoy, el operativo de la “Garrafa en tu Barrio” visitará Gualtallary

9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI.

Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Tupungato

Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 10.

