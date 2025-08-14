Hoy el operativo de la garrafa subsidiada estará en Cordón del Plata

El valor es de 8 mil pesos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

TupungatoCordón del Plata: Barrio Integración. S.U.M. A las 9:30.