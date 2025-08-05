Hoy el operativo de la garrafa subsidiada estará en Tupungato y San Carlos

$8.000 pesos en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

¿Qué se debe presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI.

Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

San Carlos

Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 11.

Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 11:30.

Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12:30.

Tupungato

La Arboleda: Playón de La Arboleda. Frente a escuela. A las 10.