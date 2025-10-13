Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 15, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 15, 2025

logo el cuco digital

Hoy en Eugenio Bustos: Feria de Salud Mental con stands, arte y recreación

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Será hasta las 13:00 horas.

Según informó la Municipalidad de San este lunes 13 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, se llevará a cabo la segunda edición de la Feria de Salud Mental en el Parque Raúl Alfonsín, ubicado en Eugenio Bustos.

El evento invita a toda la comunidad a participar de una jornada dedicada al bienestar emocional, con propuestas pensadas para compartir, aprender y disfrutar en un entorno abierto y accesible.

La feria contará con stands de salud pertenecientes a la red socio-comunitaria local, donde se brindará información y orientación sobre temáticas vinculadas a la salud mental y los consumos problemáticos. Además, se desarrollarán actividades artísticas, lúdicas y recreativas que buscan fomentar la participación activa, el encuentro entre vecinos y la expresión creativa como herramienta de cuidado.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó una banda que operaba en Valle de Uco, San Juan y Bolivia

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Dos hoteles de Valle de Uco reconocidos entre los mejores del mundo por la Guía Michelin

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO