Hoy en Eugenio Bustos: Feria de Salud Mental con stands, arte y recreación

Será hasta las 13:00 horas.

Según informó la Municipalidad de San este lunes 13 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, se llevará a cabo la segunda edición de la Feria de Salud Mental en el Parque Raúl Alfonsín, ubicado en Eugenio Bustos.

El evento invita a toda la comunidad a participar de una jornada dedicada al bienestar emocional, con propuestas pensadas para compartir, aprender y disfrutar en un entorno abierto y accesible.

La feria contará con stands de salud pertenecientes a la red socio-comunitaria local, donde se brindará información y orientación sobre temáticas vinculadas a la salud mental y los consumos problemáticos. Además, se desarrollarán actividades artísticas, lúdicas y recreativas que buscan fomentar la participación activa, el encuentro entre vecinos y la expresión creativa como herramienta de cuidado.