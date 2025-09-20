Facebook X-twitter Youtube Instagram

Hoy en San Carlos: show de Valentino Merlo y recomendaciones clave para disfrutar con seguridad

Las puertas del Neyú Mapú estarán abiertas desde las 16:00 horas.

Este sábado de septiembre llega el esperado show por la Semana Estudiantil en el departamento de San Carlos. Frente a ello, el Municipio ha planteado una serie de recomendaciones a la hora de asistir.

Leer también: https://www.elcucodigital.com/se-viene-la-estudiantina-en-san-carlos-y-tunuyan-como-va-a-estar-el-tiempo-el-fin-de-semana/

El lugar de encuentro será el Teatro Neyu Mapu de San Carlos, cuyas puertas estarán abiertas desde las 16:00 horas. Cabe destacar que quienes le pondrán ritmo a la jornada serán la banda TALANEGRA, PENDOLA Producciones, DJ Frannba.ok y Freestyle.

Recomendaciones al asistir

Quienes concurran no deberán llevar envases de vidrio, bebidas alcohólicas, palos de bandera y de selfies, punteros láser, sustancias ilegales, paraguas o sombrilla, aerosoles, bolsos o mochilas mayores a 35x35x15 cm, banderas mayores de 1,5 metros, armas y pirotecnia.

Los objetos serán retenidos en la entrada y no serán devueltos.

