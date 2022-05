Hoy es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, y el Día Nacional de la Epilepsia

A qué se debe cada conmemoración.

Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme

La acción de la mujer para evitar todo tipo de conflicto bélico en el planeta existe desde tiempos inmemoriales, y por eso, cada 24 de mayo se celebra el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, con el principal objetivo de lograr la incorporación de las mujeres en los procesos de paz mundial.

La celebración de esta importante fecha, tiene su origen a partir de la década de los 80, gracias a la conformación de un grupo de mujeres pacifistas de algunos países europeos y de los Estados Unidos de América, y cuyo objetivo fue la lucha en contra de la carrera armamentista y el uso de armas nucleares.

Durante estos años, se levantaron muchos movimientos pacifistas y uno de ellos fue el llamado Asociación de Mujeres Parlamentarias por la Paz, siendo una de las principales protagonistas Maj Britt Theorin, quien en su rol de presidente de la organización de Naciones Unidas, fue pieza clave para la incorporación de la mujer para acabar con el desarme y alcanzar la paz.

Se sabe, que desde el año 1915, cuando se llevó a cabo el Congreso Mundial de la Haya, se pudo visibilizar a la mujer y darle la oportunidad de participar de forma activa para alcanzar importantes avances, en todo lo concerniente a la paz y otros logros, en pos de una sociedad más justa, digna y libre de enfrentamientos bélicos y guerras injustas.

El rol de la mujer, a través de la historia, ha sido de gran importancia para lograr cambios y avances importantes en la sociedad. Gracias a su contribución en los distintos ámbitos de la vida, se pudo lograr grandes avances no solo en el campo tecnológico y científico, sino en muchas áreas del acontecer diario.

Por esta razón, se acordó, en el Consejo de las Naciones Unidas, una mayor participación de la mujer para consolidar la paz en el mundo. A esta conclusión se llegó, debido al excelente desenvolvimiento que tuvo el género femenino, cuando no le fueron vulnerados sus derechos, sino que, por el contrario, han sido tratadas con igualdad, respeto e inclusión.

Sin embargo, en muchos países del mundo, las mujeres siguen enfrentando retos y desafíos para que su derecho a la educación, al trabajo, la familia e incluso la vida, le sean permitidos, lo cual no ocurre, sobre todo, en los lugares donde los conflictos por guerras y problemas bélicos están a la orden del día.

Fuente: Crónica

Día Nacional de la Epilepsia

Se trata de un día en el calendario que alza como protagonistas a todas las personas que padecen esta enfermedad y tiene como principal objetivo recordarle al tejido social que esta enfermedad existe, que sus pacientes lidian diariamente con diferentes hándicaps en su vida cotidiana, laboral y educativa. Ante esta problemática, la única solución es la inclusión, a la cual se accede con visibilidad y aceptación.

Incidencia y Prevalencia

La epilepsia es un afección neurológica crónica que afecta a personas de todas las edades y razas.

En el mundo hay aproximadamente 50 millones de personas con epilepsia.

Cerca del 80% de los pacientes proceden de regiones en desarrollo, muchas de las cuales de causa prevenible.

La epilepsia responde al tratamiento en aproximadamente un 70% de los casos, pero la mayoría de los pacientes que viven en países en vias de desarrollo no reciben el tratamiento que necesitan.

La estigmatización y la discriminación por padecer la enfermedad afecta al paciente y sus familias en muchas partes del mundo.

La proporción estimada de la población general con epilepsia activa ,es decir, crisis frecuentes, continuos o necesidad de tratamiento, en algún momento oscila entre 4 y 10 por 1000. Sin embargo, algunos estudios realizados en países en vias de desarrollo indican que esa proporción es de 6 a 10 por 1000.

En los países desarrollados, los nuevos casos aparecidos en la población general oscilan entre 40 y 70 por 100 000. En los países en vias de desarrollo, la cifra suele acercarse al doble debido al mayor riesgo de sufrir afecciones que pueden producir daño cerebral permanente. El riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia es dos a tres veces mayor que en la población general.

Definición

La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todos los países y se caracteriza por crisis recurrentes. Las crisis son episodios breves de contracciones musculares que que pueden afectar una parte del cuerpo (convulsiones parciales) o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y a veces se acompañan de pérdida de la conciencia y del control de los esfínteres. También las crisis se pueden presentar sin convulsiones bajo la forma de ausencias o desconexiones del pacientes con otros elementos como los automatismos.

Las crisis epilépticas se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales. Las descargas pueden producirse en diferentes partes del cerebro.

Su frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día.

Una sola crisis por definición no significa epilepsia, hasta un 10% de la población mundial sufre una crisis aislada a lo largo de su vida. La epilepsia se define por dos o más convulsiones no provocadas.

Signos y Síntomas

Las características de las crisis son variables y dependen de la zona del cerebro en la que empieza el trastorno, así como de su propagación. Pueden producirse síntomas transitorios, como ausencias o pérdidas de conocimiento, y trastornos del movimiento, de los sentidos (en particular la visión, la audición y el gusto), del humor o de la función mental.

Las personas con convulsiones tienden a padecer más problemas físicos, tales como fracturas y hematomas, y mayores tasas de otras enfermedades o problemas psicosociales y de trastornos tales como la ansiedad o la depresión.

Causas

El tipo más frecuente (6 de cada 10 casos) es la epilepsia idiopática, es decir, la que no tiene una causa identificable. En muchos casos hay alteraciones genéticas subyacentes.

La epilepsia con causas conocidas se denomina epilepsia secundaria o sintomática. Dichas causas pueden ser por:daño cerebral por lesiones prenatales o perinatales (asfixia o traumatismos durante el parto, bajo peso al nacer); malformaciones congénitas o alteraciones genéticas con malformaciones cerebrales asociadas; traumatismos craneoencefálicos graves; accidentes vasculares cerebrales, que privan al cerebro de oxígeno; infecciones cerebrales como las meningitis y encefalitis o la neurocisticercosis; algunos síndromes genéticos; los tumores cerebrales.

Fuente: hospitalalvarez.org

Otras efemérides

Día de la Visibilidad Pansexual.

● 1940. Las tropas francesas e inglesas quedan arrinconadas por el ejército alemán en Dunkerque, una ciudad de Francia que limita con Bélgica. Con la situación a su favor, Adolf Hitler toma una decisión que todavía se discute: ordena que los soldados no avancen sobre la playa en la que están ingleses y franceses sin posibilidad de escapar. Se especula con que aún quería algún tipo de acuerdo con Londres. También se supone que le aconsejaron no dar la victoria a los oficiales menos ideologizados del nazismo. Los aviones hostigan a las tropas acorraladas y Gran Bretaña aprovecha esas horas para poner en marcha la Operación Dínamo. Desde el 26 de mayo, barcos particulares cruzan el Canal de la Mancha para rescatar a los soldados. Más de 300 mil hombres son llevados a Inglaterra hasta el 2 de junio.

● 1941. Bob Dylan nace en Duluth, Minesota. Uno de los más importantes e influyentes cantautores llega al mundo como Robert Allen Zimmerman. La popularidad le llega al comenzar los años 60, con temas como “Blowin’ in the Wind”. Adhirió al movimiento de protesta y a mediados de la década escandalizó a los puristas del folk cuando comenzó a tocar y grabar con instrumentos eléctricos. En 1966 llegaría una de sus obras cumbre: el álbum doble Blonde on Blonde. Ese año, un accidente de moto lo alejó de la música. Recién volvió a salir de gira en 1974. A fines de los 70 se convirtió al cristianismo. Los años siguientes no fueron exitosos. Al final de los 80 tuvo un repunte con la súperbanda The Traveling Wilburys, junto a Roy Orbison, George Harrison, Tom Petty y Jeff Lyne, un proyecto que se truncó por la muerte repentina de Orbison. En 2000, por el tema “Things Have Changed”, de la película Wonder Boys, ganó el Oscar a la mejor canción. Convertido en una leyenda, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura en 2016.

● 1964. Se produce la mayor tragedia de la historia del fútbol. En el estadio Nacional de Lima, juegan las selecciones del Perú y la Argentina, en la final del Preolímpico. Había 47 mil personas en las tribunas. La albiceleste se imponía por 1 a 0 a falta de 6 minutos cuando se produjo el empate. Sin embargo, el árbitro, Ángel Pazos, de Uruguay, anuló el tanto. Entonces, hubo hinchas que quisieron entrar a la cancha y la policía comenzó a reprimir, mientras en las tribunas peleaban aficionados locales y argentinos. Los uniformados trancaron las puertas de salida, y miles de personas quedaron encerradas. Al mismo tiempo, se arrojaron gases lacrimógenos. En total, murieron 338 personas y más de 500 resultan heridas. El grueso de las víctimas pereció por asfixia.

● 1966. Éric Cantona, uno de los mejores jugadores de su generación, nace en Marsella. Pasó por varios equipos de su país, como el Olympique de Marsella y el Montpellier antes de llegar a Inglaterra. Tras un año en el Leeds United, pasó al Manchester United, donde jugó hasta 1997, año de su retiro. Allí ganó cuatro campeonatos de primera división y se convirtió en una estrella, por su talento y por su carácter irascible. En 1995 agredió de una patada a un hincha del Crystal Palace por gritos xenófobos. Le dieron ocho meses de sanción, y siempre reivindicó esa acción. Sus años de esplendor coincidieron con un mal momento de la selección francesa, que no pudo clasificar a los mundiales de 1990 y 1994, con lo que se perdió de disputar la Copa del Mundo.

● 1974. Duke Ellington, uno de los músicos más grandes en la historia del jazz, fallece en Nueva York a los 75 años. Considerado uno de los mayores compositores del siglo XX, lideró una big band desde el piano y contó con Billy Strayhorn como arreglador. Se hizo famoso en el Cotton Club neoyorquino en los años 20. Autor de clásicos como “Jeep´s Blues”, “Caravan” y “Satin Doll”, también realizó trabajos más complejos, como la suite Such Sweet Thunder, inspirada en obras de Shakespeare y Black, Brown and Beige, un compendio de la historia de los negros en Estados Unidos desde la esclavitud. El centenario de su nacimiento, en 1999, deparó la entrega de un Premio Pulitzer especial por sus aportes.

● 1977. Masacre de Monte Grande. 16 secuestrados en el centro cladestino de detención de El Vesubio son llevados a una casa de esa localidad bonaerense, donde los fusilan. Los cuerpos fueron colocados en fosas comunes sin identificar en el cementario de Monte Grande y se divulgaron sus nombres como caídos en un enfrentamiento. Las víctimas habían sido llevadas a la casa con la excusa de que serían puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Un total de 13 represores recibiría condenas. Los dueños de la casa quisieron vender el inmueble, pero no pudieron por la oposición de organismos de derechos humanos, que reclamaron el chalet como sitio de memoria.

● 1981. En un accidente aviación que aún despierta dudas muere el presidente de Ecuador, Jaime Roldós Aguilera. Tenía 40 años y había ganado las elecciones de 1979, que pusieron fin a la dictadura en el país. El avión se estrella en el cerro de Huayrapungo. Con Roldós mueren su esposa (hermana del futuro presidente Abdalá Bucaram), el ministro de Defensa y los otros siete ocupantes de la nave. Lo sucede el vicepresidente Osvaldo Hurtado, quien completa el mandato presidencial hasta 1984. La investigación oficial habla de un error del piloto. Sin embargo, se ha especulado con un atentado con la venia de Estados Unidos por la política de hidrocarburos del mandatario. También se señala que era mal visto por su progresismo en un momento de mayoría de dictaduras de derecha en América del Sur.