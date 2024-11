Hoy es el último día para la segunda instancia de inscripción del ingreso a Secundaria 2025

Con el fin de garantizar la continuidad en las trayectorias escolares, la Dirección General de Escuelas realiza la instancia de la elección de opciones de escuelas. En la primera instancia ya quedaron 14.786 estudiantes inscriptos para comenzar este importante nivel educativo obligatorio.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informa que se está desarrollando, del 11 al 14 de noviembre, la segunda instancia de inscripción para el Ingreso a primer año del Nivel Secundario correspondiente al ciclo lectivo 2025.

Las familias deberán tener en cuenta el siguiente cronograma establecido por la DGE:

-11 al 14 de noviembre: las familias junto a los estudiantes por Sistema GEM-PAD podrán realizar la elección entre tres y cinco opciones.

-26 de noviembre: se realizará el procedimiento de corrida de bancos.

-28 de noviembre: publicación de los bancos asignados en la segunda instancia

-28 de noviembre al 06 de diciembre: confirmación del banco a cargo de los adultos responsables y presentación de documentación en la escuela asignada.

El director de educación de nivel secundario, Emilio Moreno, comunicó que en la primera instancia, que ya finalizó, quedaron inscriptos 14.786 estudiantes, que significa 54% de los jóvenes que deben ingresar. “Le recordamos a las familias cuyos hijos e hijas todavía no obtuvieron banco en la primera instancia, que entre el 11 y el 14 de noviembre deben ingresar al GEM- PAD donde pueden elegir entre tres y cinco escuelas en orden de prioridad. Si alguna familia no puede ingresar al GEM-PAD, debe acercarse a la escuela primaria y así poder realizarla. Es importante que las familias hagan esta inscripción. El 26 de noviembre se realizará el procedimiento de corrida informática, la primera es para abanderados que no han obtenido banco y luego otra corrida para los estudiantes restantes, según las vacantes que queden. Si no confirman el banco en la escuela asignada, quedará sin lugar y deberá pasar a la tercera instancia”, dijo Emilio Moreno.

“Del 28 de noviembre al 6 de diciembre tienen que ir los padres a la escuela donde tiene el banco asignado y llevar la documentación requerida por la institución y confirmar el banco asignado. Si no confirman se le asignará el lugar y deberá pasar a la tercera instancia”, aclaró Moreno.

Próximas instancias:

3- Tercera Instancia

-9 al 17 de diciembre: asignación de bancos disponibles desde las supervisiones para estudiantes que no tienen banco asignados en las instancias anteriores.

4- Cuarta Instancia

-18 al 20 de diciembre: atención para la asignación de bancos desde la Dirección de Educación Secundaria y Coordinación de Educación Técnica y Trabajo, para estudiantes que no tienen banco asignados en las instancias anteriores. Es importante que las familias estén atentas a este cronograma y que cuenten con la información que les brindaran las escuelas ante cualquier duda.