Hoy es Jueves Santo: ¿qué celebra el cristianismo en esta fecha?

En este día la Iglesia católica conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena y el lavatorio de los pies realizado por Jesús.

El Jueves Santo es una fiesta cristiana, anual y tradicional, que se celebra el jueves anterior al Domingo de Resurrección, dentro de la Semana Santa; cierra el Ciclo Cuaresmal y abre el Triduo Pascual al atardecer, es decir, el periodo en el que, según la liturgia cristiana, se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.

Este primer día festivo de Semana Santa, constituye el momento central, puesto que se celebra la Eucaristía de la Última Cena, donde se instituye el sacerdocio, el lavatorio de los pies y la oración en el huerto de Getsemaní.

La Eucaristía

El Jueves Santo, Jesucristo cenó con sus 12 apóstoles con la intención de compartir el pan y el vino antes de despedirse de ellos. En la cena, Jesús anunció la traición de Judas y la negación de Pedro.

Esta eucaristía constituye uno de los siete sacramentos para los católicos. En ella, según los evangelios, Jesús cogió el pan y lo repartió entre sus discípulos diciendo: “Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros”. Luego tomó el cáliz con el vino y dijo: “Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados”. Finalmente, Jesús apostilló: “Haced esto en conmemoración mía”. Con estas palabras, se considera que tiene lugar la institución del Orden Sacerdotal, que es otro de los siete sacramentos.

El lavatorio de los pies

Según cuentan los evangelios, tras la cena, y como acto de amor y servicio, Jesucristo lavó los pies de sus discípulos salvo a Pedro, a quien le parecía una humillación. “Si no te lavo no tienes parte conmigo”, le respondió Jesucristo, “Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza”, replicó Pedro.

Oración en el huerto de Getsemaní

Después de finalizar la última cena, Jesús de Nazaret acudió al huerto de Getsemaní con la intención de orar, mientras sus apóstoles caían dormidos. Es la última acción antes de que el nazareno sea arrestado por un grupo comandado por Judas quien, como había vaticinado, le traiciona.

El Jueves Santo, la Iglesia Católica conmemora este día con procesiones y celebraciones de eucaristía en los que se recuerda la agonía y la oración de Jesús, así como su arresto y la traición de Judas.

Fin de la Cuaresma

La conmemoración del Jueves Santo es la más antigua de la Semana Santa y ya en la época romana se le añadieron varias ceremonias. Durante siglos, se mantuvo también un ayuno hasta bien entrada la tarde.

Este día sirve para poner fin a la Cuaresma. Los más religiosos celebran misas de mañana -llamada Misa crismal, antes de que por la tarde se dé oficialmente comienzo al Triduo Pascual.

Fechas y celebraciones

En la actualidad, la fecha de la Semana Santa se establece de la siguiente manera: El domingo de Resurrección (tres días después de Jueves Santo) debe ser el inmediatamente posterior a la primera luna llena que haya tras el comienzo de la primavera. Nunca puede caer antes del 22 de marzo ni más tarde del 24 de abril. La fecha en que más veces ha caído el Jueves Santo es el 17 de abril.

Fuente: Perfil San Juan

Otras efemérides

● 1943. La editorial Reynal & Hitchcock publica en los Estados Unidos, en francés y en inglés, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La novela, que contiene dibujos del autor, se convierte en un clásico instantáneo y es considerada uno de las obras más populares del siglo XX.

● 1962. Concierto en el Carnegie Hall. Glenn Gould toca el primer concierto para piano de Brahms junto a la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein.

● 1971. Muere el compositor ruso Igor Stravinsky en Nueva York a los 88 años. Nacido en 1882, sus ballets El Pájaro de Fuego y Petrouchka lo convirtieron en una celebridad. El estreno de su siguiente ballet, La Consagración de la Primavera, fue un escándalo por su rupturismo, en 1913. Además compuso La Canción del Ruiseñor, Pulcinella, la Sinfonía de los Salmos, Sinfonías para Instrumentos de Viento, entre otras obras.

● 1979. Comienza la era de Julio Grondona en la Asociación del Fútbol Argentino. El hasta entonces presidente de Independiente sucede a Alfredo Cantilo. Grondona será reelecto cada cuatro años desde entonces. Fue el mandamás del fútbol argentino hasta su muerte, en 2014.

● 1994. Aparece el cuerpo sin vida del soldado Omar Carrasco. El 3 de marzo se había incorporado como conscripto al Grupo de Artillería 161 en Zapala, provincia de Neuquén. Desapareció el 6 de marzo y se lo declaró desertor. El cadáver fue hallado en el campo y se comprobó que había estado al menos veinte días en el cuartel. Un subteniente, Ignacio Canevaro, y dos soldados, Víctor Salazar y Cristian Suárez, son condenados por el crimen. Varios oficiales fueron procesados por encubrimiento, pero la causa prescribió. El crimen de Carrasco deriva en la decisión del presidente Carlos Menem de eliminar el Servicio Militar Oblogatorio, vigente desde 1901, y que acarreaba denuncias por abusos.

● 1994. Un misil derriba el avión en el que viajan el presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, y su par de Burundi, Cyprien Ntaryamira, en el marco de la guerra civil ruandesa. Habyarimana gobernó como dictador desde 1973 y era de la etnia hutu, al igual que Ntaryamira. Como consecuencia del asesinato de ambos, comienza la represalia de los hutus contra la etnia tutsi. La Radio Libre de las Mil Colinas lanza proclamas encendidas a los hutus y se desencadena un genocidio. Durante los siguientes tres meses son exterminados unos 800 mil tutsis, cerca del 70 por ciento de esa etnia. Se calcula que hasta medio millón de mujeres fueron violadas. La ONU creó un Tribunal Penal Internacional, que logró hitos como la condena a Jean-Paul Akayesu, la primera de la justicia internacional por genocidio y que consideró la violencia sexual.

● Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz