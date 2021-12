Hoy inicia el verano en el hemisferio sur: qué es el solsticio y a qué hora se producirá

También inicia el invierno en el hemisferio norte.

En medio de la ola de calor que atraviesa la provincia y que según los pronósticos se extenderá durante toda la semana, este martes 21 de diciembre se producirá lo que se conoce como el Solsticio de verano en los países del hemisferio sur y Solsticio de invierno en el hemisferio norte.

Según informó el Observatorio Astronómico de Córdoba, hoy a las 12:59 PM se dará en Argentina este fenómeno. Esto significa que empieza el verano, la estación más calurosa y la última del año.

Qué es el solsticio

El organismo cordobés que estudia los eventos astronómicos, explicó que es el momento en que el Sol alcanza la mayor o menor altura y se da sólo dos veces al año, en diciembre y en junio, haciendo que los días en los que ocurre, sean sean más largos o más cortos, respectivamente.

De esta manera, este 21 de diciembre será el día más largo del año por la cantidad de horas luz. “El Solsticio de Verano, en el hemisferio sur, ocurre cuando el Sol realiza su movimiento aparente por el Trópico de Capricornio, alcanzando durante el mediodía la máxima altura sobre el horizonte en el año”, indicaron.

Otras efemérides

● 1921. Nace en Tegicigalpa el escritor Augusto Monterroso. Pese a su nacimiento en Honduras, fue guatemalteco y vivió casi toda su vida en México. Maestro de la minificción, fue un gran ironista. Su libro Obras completas (y otros cuentos) contiene el que se considera el cuento más corto del idioma, “El dinosaurio”. Su texto dice así: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Otros títulos son La oveja negra y demás fábulas, Movimiento perpetuo, La palabra mágica y La vaca. Junto a Bárbara Jacobs compiló la Antología del cuento triste. Obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2000. Falleció en 2003.

● 1937. En Nueva York nace Jane Fonda. La hija de Henry Fonda hizo su propio camino en Hollywood, con títulos como Cat Ballou, The Chase, Descalzos en el parque y los dos films que le valdrían el Oscar: Klute y Regreso sin gloria. También se la vio en Barbarella (dirigida por su primer marido, Roger Vadim), El síndrome de China y Julia, entre otras películas. Tuvo una fuerte militancia contra la guerra de Vietnam y en los 80 alcanzó a otro público con sus videos de gimnasia.

● 1940. En Hollywood muere, a los 44 años, Francis Scott Fitzgerald. Emblema de la literatura de la llamada Generación Perdida, su novela más conocida es El gran Gatsby. También escribió otras obras, como El Crack-Up, Suave es la noche y El último magnate, su novela póstuma. Lo devoró el alcoholismo mientras escribía guiones para cine.

● 1988. El vuelo 103 de Pan Am, que despega de Frankfurt rumbo a Detroit, explota en el aire. Sus restos caen en la localidad escocesa de Lockerbie. Mueren las 259 personas a bordo y otras once en tierra. Entre los pasajeros había una pareja de argentinos. Tres celebridades tenían reserva en ese vuelo y no viajaron: el tenista sueco Mats Wilander, un ex integrante de los Sex Pistols, Johnny Rotten, y la actriz Kim Catrall. Por el atentado se responsabiliza a la inteligencia libia. El gobierno de Muammar Gaddafi no entrega a los sospechosos y esto deriva en sanciones de la ONU desde 1992. Hubo un solo condenado.

● 2007. Soda Stereo realiza en la cancha de River el último show de Me Verás Volver 2007, la gira que marcó el reencuentro de Gustavo Cerati, Zeta Bossio y Charly Alberti. El tour había empezado el 19 de octubre e insumió 22 shows, con 50 mil espectadores en promedio. En total, reunieron a más de un millón de personas.

● 2012. El video de «Gangnam Style», del artista surcoreano PSY, llega a las mil millones de visitas en YouTube, un record sin precedentes. El video había sido subido el 15 de julio. El 24 de noviembre pasó a «Baby», de Justin Bieber, como el video más visto. En ese momento superó las 805 millones de reproducciones.

● 2014. Muere Horacio Ferrer. El poeta y amigo de Astor Piazzolla tenía 81 años. Había nacido en Montevideo. De su asociación con Piazzolla surgieron clásicos como «Balada para un loco», «Chiquilín de Bachín», «Balada para mi muerte» y la operita María de Buenos Aires.