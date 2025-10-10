Facebook X-twitter Youtube Instagram

Hoy, llega a LO QUE FALTABA Mariela Bueno, candidata a concejal de la Libertad Avanza+Cambia Mendoza en Tupungato

Además, podrán participar dejando sus comentarios en el streaming a través del canal de YouTube.

Este viernes feriado llega una nueva edición de Lo Que Faltaba al streaming de El Cuco Tevé, con una invitada especial: Mariela Bueno, candidata a concejal por la alianza Libertad Avanza + Cambia Mendoza en el departamento de Tupungato. En esta emisión, Jorge García y Rodrigo Hinojosa serán los encargados de entrevistarla, con el objetivo de conocer en profundidad sus propuestas y perspectivas de cara a las próximas elecciones.

La jornada promete además un momento imperdible: una batalla épica entre el titular Jorge García y el suplente Rodrigo Hinojosa, que se llevará a cabo a partir de las 20:00 horas por el canal de YouTube El Cuco Digital.

Suscribete a través del siguiente link: https://youtube.com/@elcucodigital?si=glXhgeuLWJZ_yzta

