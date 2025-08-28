Facebook X-twitter Youtube Instagram

Hoy llega el programa “Garrafa en tu Barrio” a Eugenio Bustos y Villa Bastías

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables, que tiene por finalidad aliviarles el bolsillo y garantizarles el derecho al acceso a quienes no poseen gas de red, visitará los 18 departamentos mendocinos durante la próxima semana.

Precios de la garrafa de 10 kg

$ 9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

¿Qué deben presentar los interesados?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia del DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet del PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

San Carlos

 

* Eugenio Bustos: paraje El Cepillo. Barrio Renacer. 10.

* Eugenio Bustos: calle El Indio. Predio de Notamadera. 10.30.

* Eugenio Bustos: calles Cobos y Libertad. 11.30.

 

Tupungato

 

* Villa Bastías: barrio 6 de Septiembre. CIC. 9.30.

