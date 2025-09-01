Hoy lunes, el programa “La Garrafa en tu Barrio” visitará tres sectores de Tunuyán: cronograma del 1 al 6 de septiembre

El operativo del Gobierno para llevar el gas subsidiado a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no cuentan con esa red. Visitará los 18 departamentos.

Precios de la garrafa de 10 kg

$ 9.000 en la alta montaña, en Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$ 8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

$ 7.900 en Lavalle y Las Heras.

$ 9.500 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$ 9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$ 9.000 en Malargüe y General Alvear

$ 10.000 en San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, quien retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario directo.

Cronograma de “La garrafa en tu barrio” del 1 al 6 de setiembre

Lunes 1

Guaymallén

Colonia Segovia: Buenos Vecinos 4075. Playón. A 50 m de la escuela Leopoldo Lugones. A las 9.30.

Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carrill a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 11.

Colonia Segovia: barrio Buenos Vecinos. Manzana D. Casa 2. A las 12.30.

El Sauce: barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. Manzana C. Casa 18. A las 13.30.

San Martín

Palmira: Estación Palmira del ferrocarril. Avenida Alem. A las 9.

Maipú

Luzuriaga: barrio Renacer. Manzana C. Casa 4. A las 9.30.

Gutiérrez: barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.

Gutiérrrez: barrio Corazón de Jesús. Calles Río Diamante y Correa. Frente a la escuela. El Bloque. A las 12.

General Alvear

Alvear Oeste: barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad: Barrio Soemga. Calles 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

San Rafael

Cuadro Nacional: paraje La Nora. Iglesia evangelista. A las 9.

Cuadro Nacional: Escuela Nº 1-084 Deoclesio García. A las 10.30.

Cuadro Nacional: paraje Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 11.15.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud Nº 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calles Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad: Escuela Nº 4-107 Ejército Argentino. Calles 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal: CIC Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30.

El Algarrobal: Escuela Nº 1-213 Capitán Luis Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 10.30.

El Algarrobal: callejón Rivas Rotonda s/n. A las 11.30.

Martes 2

Guaymallén

Buena Nueva: iglesia Portal de Luz. Antonelli, a metros de Buena Nueva. A las 9.30.

Capilla del Rosario: barrio San Roque. Callejón Antonelli y vías del ferrocarril. A las 11.

Buena Nueva: barrio San Ceferino. Higuerita y Chuquisaca. A las 12.30.

Capilla del Rosario: barrio Patrón Santiago. SUM. Virgen del Milagro 792. A las 13.30.

Godoy Cruz

Villa Marini: playón deportivo Isla del Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini: barrio La Estanzuela. Playón de la Liga de Fútbol Infantil. Bulevar Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana H. A las 14.

San Rafael

Cuadro Nacional: paraje Cuadro Bombal. Escuela Nº 1-044 Domingo Evaristo Bombal. A las 9.

Luján

Anchoris: entrada a la finca Flores. Kilómetro 48. A las 10.

El Carrizal: barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 11.

El Carrizal: barrio Aluminé. Entrada al barrio. A las 12.

El Carrizal: Ruta Provincial Nº 16. Calle lateral y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 12.30.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Rivadavia

El Mirador: barrio Bermejo. A las 15.

El Mirador: barrio Cooperativa. A las 16.

El Mirador: Las Yegüitas. Escuela Nº 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.

Tupungato

Cordón del Plata: barrio Tiza. A las 10.

La Paz

Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 11.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 12.15.

La Menta: Refugio frente a pasarela. A las 12.25.

La Menta: Refugio Zabala. A las 12.30.

Miércoles 3

Maipú

Coquimbito: barrio Piccione. Espacio verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 9.30.

Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 10.30.

Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 11.30.

Las Heras

Capdeville: Unión Vecinal Capdeville. Ruta 52. Km 16. A las 9.30.

El Plumerillo: CEDRYS Nº 16. Cabo Verón y Pereyra. A las 10.30.

El Plumerillo: CEDRYS Nº 14. Lisandro Moyano y J. M. de Rosas. A las 11.30

Luján

Perdriel: barrio Virgen de Lourdes. Frente a la cancha de fútbol. A las 10.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 11.

Perdriel: barrio 17 de Mayo. Calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.30.

San Carlos

Villa de San Carlos: carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos: loteo Moreno. A las 10.30.

Villa de San Carlos: paraje Capiz. Barrio de Capiz. A las 11.30.

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9.30.

Colonia Molina: barrio Madres Unidas. Calle Miralles casi Grenón. A las 11.

El Sauce: barrio Los Hornos. Carril a Lavalle. Frente al barrio Constitución. A las 12.30.

El Sauce: barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 13.30.

San Martín

Nueva California: barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.30.

Nueva California: Unión Vecinal. Calles Molinari y Santa Marina. A las 10.30.

El Central: calle Mendoza. Ingreso. A las 11.30.

El Central: calles Mendoza y Pardo. Playón municipal. A las 12.30.

San Rafael

Las Paredes: paraje El Usillal. Escuela Nº 1-266 Josefa Correas. A las 9.

Las Paredes: paraje El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 11.

Tunuyán

Vista Flores: barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: barrio 26 de Enero. Calle Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área Departamental de Salud. Calle Larralde 541. A las 12.

General Alvear

Bowen: barrio El Cerrito. Salón comunitario. A las 9.

Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

Junín

Ciudad: callejón Cartechini. Frente al Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Jueves 4

Guaymallén

Belgrano: Centro de Salud Nº 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 9.30.

Nueva Ciudad: Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 11.

Belgrano: Unión Vecinal San Juan Bosco. Catamarca entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 12.30.

Pedro Molina: Oruro 2673 entre Alcorta y Montevideo. A las 13.30.

Las Heras

Alta montaña

Uspallata: Comisaría Nº 23. Ruta Nacional Nº 7. Kilómetro 1.147. A las 10.

Uspallata: barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.

Uspallata: plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios del IPV. A las 12.

Uspallata: barrio La Fundición. Calle Pública frente al cementerio. A las 12.30.

Uspallata: barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Las Heras

El Plumerillo: barrio Independencia. CEDRYS Nº 15. Aguado y Chile. A las 9.30.

El Challao: barrio Sueños de María. Manzana E. Casa 33. A las 10.30.

Panquehua: CEDRYS Nº 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.

Maipú

Luzuriaga: barrio Amas de Casa. Manzana C. Casa 7. Espacio verde. A las 10.

Ciudad: barrio El Rosal II. Manzana B. Casa 3. A las 11.

Godoy Cruz

Villa del Parque: barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque: barrio Aconcagua. La Consulta y Pareditas. A las 10.

San Vicente: barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Trapiche: barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 12.

Benegas: barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.

Tupungato

Cordón del Plata: barrio Integración. SUM. A las 9.30.

Junín

Medrano: paraje El Martillo. CIC. Medrano. A las 10.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Luján

Ugarteche: Ruta Provincial Nº 15. Calle Pública Nº 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche: Ruta Provincial Nº 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y calle La Estación. A las 11.

Rivadavia

La Central: Escuela Nº 1-549 Eusebio Blanco. A las 15.

La Central: miniterminal. A las 15.30.

Lavalle

Jocolí: barrio Santa Rita. A las 9.

Jocolí: barrio Cooperativa Jocolí. Espacio verde. A las 9.20.

Tres de Mayo: barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.30.

San Rafael

Las Paredes: aeroclub. A las 9.

Viernes 5

Godoy Cruz

Villa Marini: Centro Cultural, Social y Deportivo Club Facundo Quiroga. Avenida Ingeniero Cipolletti y Pablo Groussac. A las 9.

Villa Marini: Escuela Nº 2-023 Dr. Ignacio Pirovano. Barrio Sarmiento. Calle Chapadmalal. A las 9.30.

Villa Marini: barrio Sol y Sierra. SUM. A las 10.30.

Villa del Parque: barrio Barrancos I. Calles Jamaica y Cuba. A las 11.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: barrio SOEM. A las 11.

Ciudad: plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

General Alvear

Ciudad: paraje El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. Calle 4 entre E y F. A las 9.

Ciudad: barrio Prensa. Manzana H. Casa 5. A las 10.45.

San Martín

Palmira: barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.30.

Palmira: barrio Belgrano. Plaza Belgrano. A las 10.30.

Palmira: barrio Villa Adela. Cancha de fútbol. A las 11.30.

Palmira: barrio Ramonoff. Cancha de fútbol. A las 12.30.

Capital

Sección Once: barrio La Favorita. Frente al Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: barrio La Favorita. Calles Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calles Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. A las 11.40.

Sección Once: barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33ª. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad: barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.

Maipú

El Pedregal: barrios 25 de Mayo y 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30.

El Pedregal: barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.45.

El Pedregal: barrios Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.

Lavalle

Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.

Costa de Araujo: barrio Cuyum. Plaza. A las 9.30.

Costa de Araujo: calles Eva Perón y Circunvalación. Casa de María Santana. A las 10.30.

Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente al Corralón Municipal. A las 11.

Sábado 6

Junín

Rodríguez Peña: SUM. A las 10.

Rodríguez Peña: El Topón. CIC. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: barrio El Portal. Merendero Horneritos. Calle Horneritos. Manzana B. Casa 1. A las 9.

El Algarrobal: Feria del Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Rivadavia

Santa María de Oro. CIC. A las 9.

Ciudad: barrio Brandsen. A las 10.

Ciudad: barrio Inmaculada. A las 10.30.

Ciudad: barrio Elvira. A las 11.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela Nº 1-426 José Hernández. Calles Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: barrio La Favorita. Frente al Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: barrio La Favorita. Calles Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calles Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: barrios La Favorita y René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. A las 11.40.

Sección Once: barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2

Sección Ocho: barrio Flores Oeste. Entre las calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: barrio Soberanía. CIC 2. A las 10.

Sección Siete: barrio San Martín. Comisaría 33ª. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.

