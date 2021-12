“Hoy me aferro más a la vida”: el testimonio de una joven que contrajo VIH y vio morir a su pareja

Por Libby Rose

La importancia de los controles a tiempo y la lucha contra la depresión, contadas en primera persona.

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día de Lucha contra el VIH/SIDA. El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH o HIV, por sus siglas en inglés) es un virus que afecta al sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades. Esta etapa avanzada de la infección por VIH es la que se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (sida).

Se calcula que casi 38 millones de personas viven con el VIH actualmente en todo el mundo. El Ministerio de Salud de la Nación informó que en Argentina hay 136 mil personas que tienen el virus, el 17% no lo sabe y el 30% se diagnosticaron en un estadío avanzado de la infección. Actualmente, 60 mil personas reciben tratamiento antirretroviral desde el sistema público.

Sol (el nombre de la entrevistado ha sido modificado para respetar la confidencialidad) se enteró hace algunos meses que es portadora de VIH. Fue a raíz de mal estado de salud que presentaba su pareja, quien falleció poco tiempo después. Hoy cuenta su experiencia, su lucha contra la depresión y cómo logró continuar con su tratamiento con el apoyo psicológico de los profesionales y también de otras personas con su misma condición.

“Hoy me aferro más a la vida”, destaca la joven.

¿Cómo te enteraste que tenés VIH?

Estuve en pareja y él empezó a estar mal de salud y empezó a perder peso. Era notable su cambio físico y empezó a estar mal, a deteriorarse. Fuimos al médico y nos dijo que posiblemente fueran parásitos porque hay muchos factores que te pueden hacer perder peso, como el estrés, el trabajo, la economía. En ese caso fuimos a una salita, le pidieron que se hiciera una serie de estudios y le dieron un desparasitario. Tomó de todo un poco y los remedios no le hacían nada más, porque aparte de la pérdida de peso tenía picazón en la zona anal. Después le dio otra consulta más para que llevara los resultados para ver cómo iba, para ver si la medicación le había hecho algo y la medicación no le había hecho nada. Entonces la doctora lo derivó a otro centro de salud, a uno más específico. Entonces después fuimos al Hospital Lagomaggiore, le hicieron otra vez los mismos estudios, análisis de sangre y de orina. Cuando fue para que le vieran los estudios, le dijeron que había faltado el de VIH y le pidieron que complete el esquema para que lo vieran todo completo. A los días de realizarlo, le entregan el resultado a él y dio positivo por lo que la infectóloga me derivo a mí inmediatamente a realizarme el estudio, los cuales me lo entregaron a los tres días.

Pero si él lo tenía, ¿era necesario que vos hicieras el examen?

El virus no es seguro que con la primera relación se contagie sino que eso depende de la carga viral que con más relaciones sexuales aumenta la posibilidad de contraer el virus.

¿Saben cuándo fue el contagio?

Yo creo que esto venía desde hace tiempo porque nosotros hacía mucho estábamos juntos. Y los síntomas a veces pueden aparecer 10 o 12 años después de la infección. Todo depende del organismo de cada uno. Si uno tiene las defensas bien, vas por la vida sin darte cuenta de que lo tenés

Nosotros nos habíamos realizado estudios anteriormente y nos daban negativo porque el virus todavía no estaba activo. El tema, es que el principal que hay que hacerse el ISA cuarta generación, que es el que efectivamente da el resultado y después se hace un west que es para asegurar el resultado. Pero a veces hay falsos negativos, capaz que se tiene pero no está activo”

“Cuando el virus está inactivo no contagia. Podés tener el virus y no contagiarlo, podés tener hijo pero no podés darle de amamantar ni tampoco tener hijos por parto natural, sino por cesárea”

¿Qué pensaste cuando te enteraste?

Es una situación jodida cuando te enterás. Yo bajé de peso porque yo estaba estresada por mucho trabajo, hacía todo a las apuradas, no comía bien. Yo relacioné mi pérdida de peso con eso. Al principio en la consulta, me cayó muy mal.

Mi pareja falleció, porque por más de que haya tomado la medicación al principio, a él lo agarraron tarde. . Uno lo puede portar, no saber, y luego en unos meses te destruye. Por eso es muy importante realizarse el estudio todos los años.

¿Es decir que él ya tenía Sida?

Digamos que sí. El HIV es el virus que uno porta y el Sida es cuando está muy mutado. Cuando empieza la enfermedad, este bichito toma tu ADN, después cuando empieza a mutar empezás a notar los síntomas, que pueden ser pérdida de peso, erupciones en la piel, resequedad en la piel, llagas en la boca, cándida bucal, que es algo muy molesto; pérdida de apetito. En ocasiones a mi pareja le molestaba tragar porque tenía su garganta muy inflamada con esa cándida, esa quemazón que le daba. También puede dar fiebre, o resfrío, como una gripe muy grande.

También puede pasar que, sí la persona se da cuenta de que tuvo una relación de riesgo, puede ser que como a las dos semana presente como una gripe.

Él tuvo un accidente, a raíz de eso empezó mal, fueron un par de meses. Bajó 18 kilos en unos 4 meses, llegó a un estado de raquitismo. Pero él ya venía medio mal. A él lo internaron porque querían darle suero, estaba muy deshidratado, se le mejoró bastante la piel pero después que le dieron de alta, al poco tiempo, desmejoró, volvimos a llevarlo al hospital y le agarró un virus hospitalario. Pero cuando tenés el virus, lo tenés muy avanzado, lleva tiempo mejorarse. Por más de que tomara la medicación, ya estaba muy avanzando. Pero hay personas que tienen Sida pero con la medicación pueden pasar a HIV. Es depende que cada persona.

¿Cómo es el tratamiento que realizás?

La alimentación es muy importante, pero se puede hacer una vida totalmente normal. Lo que a uno lo ayuda es la medicación y hay que ser puntual. Se puede tomar en cualquier momento del día pero hay que ser un relojito. Lo que yo hago es poner una alarma en el celular. Es una pastilla que dura 24 horas. Tiene tres componentes en una. En vez de tomar tres pastillas, se toma una. Entonces hay que ser muy puntual porque dos componentes van reduciendo efectividad. Si un día uno la toma a las 14 y otro día 14.30, va perdiendo efectividad en esa media hora. Entonces le das lugar al virus para que se replique un poquito más. Hay que ser muy puntual y no olvidarse de tomarla. No darle oportunidad al bicho para que se replique.

Hay que darle tiempo a la medicación, esto no va a ser de un día para el otro. No decir ‘ a los 6 meses doy indetectable y ya recupero el peso y todo’. Todo lleva su tiempo. Cuando yo llegué al grupo de autoayuda pensé que no se podía tomar nada. Se puede hacer la vida totalmente normalmente normal, solo que se depende de una pastilla. Al principio es chocante, te ponés mal, llorás, pero con el paso del tiempo te olvidás de lo que tenés, solamente cuando suena la alarma te acordás de que tenés que tomar la pastilla.

¿Cómo fue tu proceso después de que enteraste? ¿Qué le dirías a alguien que fue diagnosticado?

Yo salí de un estado depresivo porque había entrado en pánico luego de atravesar la última etapa de él. Yo creí que me iba a pasar lo mismo.

Lo que tiene que hacer la persona que lo tiene es no entrar en depresión, empezar con un tratamiento, los medicamentos los dan en los hospitales, son gratis. No importa que a uno le queden pastillas, no hay que quedarse sin pastillas, hay que asegurarlas antes.

Lo principal es no asociarse con la muerte. Yo al principio me sentí así hasta que fui a un grupo de autoayuda. Te derivan a un psicólogo porque es una cosa muy shockeante, no lo esperás. A todos nos puede pasar.

La primera vez que fui al grupo tenía todas las preguntas juntas. Pero comer es lo principal, darle al organismo la posibilidad de sentirse bien. El ejercicio también ayuda mucho. También me pasó que en la primera salida que tuvimos con el grupo, vi a alguien destapando una cerveza y le dije ‘¿qué hacés?. Y me dijo ‘tranquila. Podemos hacer una vida normal’”. Yo cambié totalmente con el grupo de ayuda. Aprendí a disfrutar la vida, te aferrás más a la vida. Me cambió la vida totalmente la terapia, salir, estar con amistades. Es como que le ponés más ganas. Lo importante es salir y no quedarse. La vida no se acaba acá.

Si uno sale con alguien, hay que ser sincero. Algunos lo toman mal y otras bien porque saben que la protección principal es el preservativo

No vas a ir por la vida diciendo que lo tenés. Vos le podés contar a las personas más allegadas y sino no es necesario. Sos una persona normal. Se lo he contado a personas que te abrazan y saben que eso no se contagia por un abrazo, lágrimas, por tomar mate o tomarse las manos. Desahogarse también hacer bien. En estos casos también se ven las amistades, cuando confiás en unas personas y sabés que no lo va a divulgar.

¿Y ahora tenés que volver a hacerte los estudios para ver tu carga virual?

Me tocan a fin de mes para ver si llegué a 0 y ser lo que se llama 0 positiva.

¿Eso significa que la persona ya no contagia?

Claro. Incluso, si se tiene una pareja estable, se puede utilizar otro método anticonceptivo que no sea el preservativo. Pero nunca hay que dejar de tomar la medicación. Con lo que hay que tener cuidado también es con la reinfección que puede pasar con una persona que esté tomando la medicación y otra que lo tiene y no lo sabe. Entonces por eso es muy importante es uso del preservativo hasta que den indetectable.