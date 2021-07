Se trata de Rodrigo Hinojosa. El oriundo de La Consulta recibió este viernes la vacuna contra el coronavirus y, a modo de retribución con quienes se enfrentan a diario contra la pandemia, escribió una conmovedora nota.

Hoy me vacune, y lo quería compartir y escribir. Pero quería además poder expresar todo lo que ha significado en mi interior.

La Pandemia ha sido dura, sigue siendo durísima. Al miedo de contagiarse y que algún cercano pueda no estar más, se le suma la crisis económica, la cuarentena (aunque sumamente necesaria) y los efectos que conlleva, el dolor de los que se fueron… estoy seguro que aún no podemos dimensionar si quiera los efectos futuros de esta situación traumática para toda la humanidad.

Sin embargo hoy estoy feliz; me llegó el turno para vacunarme; esperé que fuera por mi edad y llegó. Sí, pese a todo lo que se pueda escribir y decir, hoy con mis 32 años pude recibir la vacuna. Supongo que la estrechez en el tiempo nos impide ver con claridad, analizar, dimensionar objetivamente (si es que esto existe) lo que nos pasa, es por ello que a la hora de este escrito solo recurro a lo cercano, a mis sentimientos, quizás lo único real en medio del caos que nos toca atravesar.

Me llegó el enlace e inmediatamente me anoté; a los dos días el buzón de mi correo electrónico me notificó que tenía turno asignado; la mañana del viernes parecía no llegar, pero por fin lo hizo; camine desde la casa hasta el Polideportivo donde ponían la vacuna; el personal del Municipio me recibió muy bien y la atención fue bastante rápida; después simplemente pase por la carpa donde el personal del Ministerio de Salud de la Provincia me vacunó con las vacunas que han llegado desde el Ministerio de Salud de la Nación. El Polideportivo donde me vacuné fue construido por una Gestión Municipal que no voté y con la cual tengo muchas diferencias; el operativo de vacunación desde donde me llegó el turno y me vacunó es de un Gobierno Provincial al que tampoco voté y con el cual también tengo muchísimas diferencias; la vacuna que me inocularon fue conseguida y traída al país por un Gobierno Nacional que sí voté y adhiero, y que pese a todo lo que se ha dicho, ha traído más de 25 millones de vacunas y sigue consiguiéndolas en un mundo donde les aseguro no sobran. En ningún momento nadie me preguntó de qué partido político era, ni a quien voté, simplemente recibí la vacuna.

Supongo que ya cercanas las elecciones las cosas se ponen más tensas y las diferencias se agudizan; no soy ingenuo en lo político, pero como dije antes, tenía ganas de escribir desde lo que siento, y de lo que tengo ganas es de agradecer. Agradecer a todas y todos lo que han hecho posible empezar a encontrar una luz al final de este túnel, a los que enfrentan día a día la Pandemia, a los que hoy me vacunaron.

Cuando empezó la Pandemia encontré esta frase y la puse en un escrito: “Estén tranquilos, sonrían aliviados y sean solidarios”. Hoy después de vacunarme les pedí una foto a quienes estaban allí, es la que comparto, en [email protected] espero expresar mi agradecimiento.

Rodrigo Hinojosa.