Hoy no te pierdas “Melodías con historia”, un homenaje a Mercedes Sosa

Las entradas se podrán adquirir en boletería del cine Real de La Consulta.

La función se realizará hoy jueves 2 de octubre en el Cine Teatro Real de La Consulta, desde las 21.30 horas. Se trata de una propuesta artística y educativa que combina la música, la memoria y la cultura.

El espectáculo contará con la participación de docentes y estudiantes del Profesorado de Música, la única carrera de este tipo en la región, quienes interpretarán una selección de obras que marcaron la trayectoria de la cantante. La puesta en escena buscará rescatar el valor de su voz y el impacto de sus interpretaciones en la construcción de identidad cultural desde Argentina para toda la región.

Esta será la tercera edición del ciclo. En años anteriores, los ejes se centraron en los 40 años de democracia argentina ininterrumpida (2023) y en la influencia de mujeres en el cancionero popular latinoamericano (2024).