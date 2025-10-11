Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 11, 2025

octubre 11, 2025

Hoy sábado habrá cortes de luz en Tupungato y Tunuyán: estas son las zonas afectadas 

Los cortes son por mantenimientos y mejoras que realizará el personal.

Desde la empresa encargada de la distribución de la energía eléctrica en el Valle de Uco, informaron que durante la jornada de hoy, sábado, habrá cortes de energía eléctricos en zonas de Tupungato y Tunuyán.

Tupungato

– En calle Doña Anita, hacia el este de Ruta Provincial N°99. En Alto Real Viñedos y zonas aledañas; El Totoral. De 8.30 a 12.30 horas.

Tunuyán

– Entre calles Mariano Moreno, Democracia, San Martín y Entre Ríos. Entre calles Democracia, La Argentina, San Martín y Roca. De 14.30 a 18.30 horas.

