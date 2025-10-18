Hoy sábado, San Carlos será sede del encuentro provincial “La Receta de la Abuela”: una jornada de sabores, historias y tradición

Entrada libre y gratuita.

El Municipio de San Carlos informó que este sábado 18 de octubre, de 10 a 19 horas, el Polideportivo de Eugenio Bustos se llenará de sabores, recuerdos y emoción con una jornada única: “La Receta de la Abuela”, el evento provincial que rinde homenaje a nuestros abuelos, a sus historias y a esas recetas que pasaron de generación en generación.

Con orgullo, San Carlos ha sido elegido sede por la Dirección de Adultos Mayores de la Provincia, donde recibirán a representantes de distintos puntos de Mendoza, que compartirán sus platos más tradicionales, cargados de amor, memoria y raíces familiares.

Además, habrá juegos, música, baile y muchas sorpresas.