Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Su madre Adriana en comunicación con El Cuco Digital expresó el agradecimiento de los amigos de su hijo que nunca la han dejado sola.

Este 23 de septiembre se cumple un año de la trágica muerte de Amir Isaias Castro Pasten, un joven de 20 años que perdió la vida tras sufrir una caída mientras conducía su motocicleta Beta Cross 250cc. Amir era estudiante de tercer año de Kinesiología en la Universidad Juan Agustín Maza y se destacaba por su entusiasmo por el futsal y el pádel, deportes que practicaba en Eugenio Bustos.

En comunicación con El Cuco Digital, su madre Adriana compartió cómo ha enfrentado la profunda pérdida de su hijo y el acompañamiento constante que recibe por parte de los amigos de Amir. En una entrevista anterior, Adriana confesó que aún no ha podido esparcir sus cenizas: “Aún no me siento preparada”, expresó con sinceridad .

Cada año, los días 22 y 23 de septiembre fecha del accidente y del fallecimiento respectivamente, Adriana y los amigos de Amir se reúnen en su memoria. Comparten comidas, conversaciones y recuerdos que mantienen viva su presencia. “La idea surge a raíz de que mi hijo puede haber muerto físicamente, pero en el corazón de cada uno de nosotros los que lo amamos está más vivo que nunca”, explicó Adriana.

Este primer aniversario ha sido especialmente emotivo. “Va a ser un año en que cada 23 nos juntamos a recordar su paso por esta vida y celebrar su vida eterna. Es inevitable que no se me caiga una lágrima en sus rituales, ver tanta gente reunida en su nombre, sus amigos que no me han dejado sola nunca y han dejado una vara bien alta de lo que es la amistad. Eso me da orgullo. Hubiesen sido otros, no me acompañarían siempre. Hasta para mi cumpleaños se organizaron y vinieron a compartir conmigo”, relató con emoción.

Adriana ha creado un libro que documenta el día del accidente, el fallecimiento de Amir, imágenes de los rituales conmemorativos y el festejo de cumpleaños que sus amigos organizaron en su honor. Este gesto busca preservar la memoria de Amir y compartir el amor que lo rodea.

Finalmente, Adriana agradeció a El Cuco Digital por el espacio brindado: “Te agradezco las notas anteriores, me ayudas de alguna manera que mi hijo sea recordado y vivo”.

Fotografías de los rituales en memoria de Amir