Hoy se realizará una charla sobre cáncer de mama en La Consulta, en el marco del Mes Rosa

A partir de las 09:00 horas.
Octubre se ha mantenido como el mes de la concienciación sobre el cáncer de mama desde su inicio. Durante este período, se desarrollan numerosas actividades que buscan visibilizar la importancia de la prevención.
En ese marco, desde el Área Sanitaria de San Carlos llevará a cabo este lunes 27 de octubre en el Rotary Club de La Consulta charlas de Prevención, Detección y Control de Cáncer de Mama por el Mes Rosa. La actividad se desarrollará de 09:00 a 11:00 horas y está abierta a toda la comunidad.